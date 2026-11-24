Đưa những câu chuyện Tết của người lao động lên không gian số

Công đoàn Xây dựng Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 884/KH-CĐXD ngày 23/11/2026 về tổ chức chiến dịch truyền thông các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Với thông điệp "Tết có Công đoàn - Tết thêm trọn vẹn", Công đoàn Xây dựng Việt Nam đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số, lan tỏa những câu chuyện đời thường giàu cảm xúc, đồng thời kết nối các hoạt động chăm lo để mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết sum vầy.

Chiến dịch được triển khai từ tháng 11/2026 đến tháng 3/2027, trong đó cao điểm từ tháng 12/2026 đến hết Tết Đinh Mùi.

Với chủ đề "Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng", chiến dịch hướng tới phương châm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết", đồng thời truyền tải thông điệp "Tết có Công đoàn - Tết thêm trọn vẹn".

Điểm nhấn của kế hoạch là đổi mới cách thức truyền thông theo hướng lấy người lao động làm trung tâm. Thay vì chỉ truyền tải thông tin một chiều, các cấp công đoàn sẽ kết hợp hài hòa giữa hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở với ứng dụng nền tảng số, mạng xã hội, khuyến khích chính đoàn viên, người lao động chia sẻ những câu chuyện, hình ảnh chân thực về hành trình đón Tết của mình.

Đối tượng truyền thông được ưu tiên là công nhân trực tiếp sản xuất, người lao động xa quê, có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn, bị mất hoặc giảm việc làm, nợ lương, cũng như những người phải làm việc xuyên Tết. Bên cạnh đó, chiến dịch cũng hướng tới cán bộ công đoàn và người sử dụng lao động nhằm tăng cường sự đồng hành, trách nhiệm trong chăm lo đời sống người lao động.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là cuộc thi sáng tạo video ngắn trên nền tảng TikTok với chủ đề "Tết có Công đoàn - Tết thêm trọn vẹn".

Người tham gia có thể thực hiện các video dài từ 15 giây đến 3 phút, ghi lại những câu chuyện đời thường nhưng giàu cảm xúc như hành trình trở về quê đón Tết, đi chợ Tết, bữa cơm tất niên, khoảnh khắc đón Tết xa quê hay ngày trở lại làm việc sau kỳ nghỉ.

Thông qua những thước phim do chính đoàn viên, người lao động thực hiện, hình ảnh tổ chức công đoàn đồng hành, sẻ chia và chăm lo đời sống người lao động sẽ được thể hiện một cách gần gũi, sinh động. Mỗi câu chuyện cũng góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sự ấm áp và niềm vui sum họp trong dịp Tết cổ truyền.

Cuộc thi dự kiến được phát động trong tháng 12/2026, tiếp nhận tác phẩm từ ngày 15/1 đến 20/2/2027 và trao giải trong tháng 3/2027. Kinh phí giải thưởng được bố trí từ nguồn tài chính công đoàn theo dự toán được duyệt và các nguồn hợp pháp khác, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam yêu cầu các công đoàn trực thuộc bám sát Kế hoạch số 801/KH-CĐXD, chủ động triển khai các hoạt động truyền thông phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị.

Thông tin cung cấp phải chính xác, thiết thực, minh bạch, bảo đảm an toàn, tránh hình thức. Các đơn vị có trách nhiệm lựa chọn, gửi tin, bài, hình ảnh tiêu biểu về Ban Quan hệ Lao động; đồng thời gửi báo cáo tổng kết về Công đoàn Xây dựng Việt Nam trước ngày 17/2/2027.

Chăm lo từ sớm, bảo đảm người lao động đón Tết đủ đầy

Song song với hoạt động truyền thông, công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động được Công đoàn Xây dựng Việt Nam xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cần triển khai chủ động, thiết thực, kịp thời và đúng đối tượng.

Việc tổ chức các hoạt động chăm lo từ sớm không chỉ giúp người lao động có thêm điều kiện đón Tết mà còn tạo điều kiện để họ chủ động sắp xếp công việc, chi tiêu và kế hoạch sum họp gia đình, nhất là những công nhân xa quê hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, các cấp công đoàn sẽ tập trung tăng cường đối thoại, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động. Công đoàn cơ sở chủ động nắm bắt tình hình việc làm, tiền lương, thu nhập; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc phát sinh để phối hợp với doanh nghiệp tìm giải pháp tháo gỡ.

Đặc biệt, các tổ chức công đoàn sẽ tăng cường đối thoại, thương lượng, đề nghị doanh nghiệp sớm công bố kế hoạch thưởng Tết và lịch nghỉ Tết, giúp người lao động có thông tin để chủ động thu xếp công việc, sinh hoạt và kế hoạch về quê.

Với sự kết hợp giữa chăm lo thiết thực và truyền thông sáng tạo, chiến dịch "Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng" không chỉ hướng tới hỗ trợ vật chất mà còn chú trọng sự sẻ chia, động viên tinh thần, để mỗi đoàn viên, người lao động cảm nhận rõ sự đồng hành của tổ chức công đoàn. Qua đó, góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình, để Tết thực sự là dịp sum vầy và không người lao động nào bị bỏ lại phía sau.