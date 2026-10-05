Chăm lo từ bữa ăn ca

Kiểm soát chặt từ nguyên liệu đến khay cơm

Tiếng thông báo mãn ca sáng vang lên, hàng trăm công nhân Công ty TNHH GGS Việt Nam (KCN Bờ trái Sông Đà, phường Hòa Bình) rời vị trí làm việc, hướng về khu nhà ăn rộng hơn 500m2. Sau nhịp sản xuất khẩn trương, người lao động có thời gian nghỉ ngơi, dùng bữa trước khi trở lại ca làm việc.

Công nhân Công ty TNHH Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam trong giờ ăn ca.

Để phục vụ hơn 500 suất ăn mỗi ngày, Công ty TNHH GGS Việt Nam thuê đơn vị chuyên nghiệp tổ chức nấu ăn trực tiếp tại công ty. Thực phẩm được nhập, sơ chế và chế biến trong ngày. Công ty bố trí mạng lưới an toàn vệ sinh viên phối hợp với cán bộ y tế kiểm tra từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến sơ chế, chế biến.

Chị Vũ Thị Sâm - Quản lý nhân sự, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH GGS Việt Nam cho biết: "Doanh nghiệp ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn EOC. Thực đơn được xây dựng, thay đổi hằng tuần, bảo đảm định lượng 2 món chính, 1 món phụ; cơm và canh được phục vụ không giới hạn.

Chị Nguyễn Duy Thiên, công nhân Công ty TNHH GGS Việt Nam, chia sẻ: “Sức khỏe của công nhân phụ thuộc nhiều vào bữa ăn hằng ngày. Bữa ăn đủ chất, hợp khẩu vị, bảo đảm vệ sinh giúp chúng tôi hồi phục thể lực để tiếp tục công việc. Thời gian qua, chất lượng bữa ăn ca được cải thiện rõ rệt”.

Khác với mô hình thuê ngoài, Công ty TNHH Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam (KCN Bờ trái Sông Đà, phường Hòa Bình) tự vận hành bếp ăn tập thể, đài thọ toàn bộ chi phí bữa ăn cho người lao động.

Bà Nguyễn Thị Hòa - Trưởng phòng Nhân sự công ty thông tin: “Doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến đời sống cán bộ, công nhân viên, trong đó chất lượng bữa ăn hằng ngày là ưu tiên hàng đầu. Mỗi ngày, doanh nghiệp phục vụ khoảng 450 suất ăn miễn phí. Thực đơn được xây dựng theo tuần, thường xuyên đổi mới để đa dạng hóa món ăn. Ngoài các món chính, người lao động còn được bổ sung thêm sữa, hoa quả để tăng cường dinh dưỡng”.

Đảm bảo các quy trình cho bữa ăn đối với người lao động tại Công ty TNHH Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam.

Tại Công ty TNHH Tessellation Hòa Bình (KCN Lương Sơn, xã Lương Sơn), với hơn 4.000 công nhân viên, công tác chăm lo bữa ăn ca được thực hiện bài bản. Doanh nghiệp kiểm soát từ lựa chọn đơn vị cung cấp, nguồn nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng đến chế biến và phục vụ.

Anh Trần Hằng Giang - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Tessellation Hòa Bình chia sẻ: “Việc chăm lo đời sống người lao động là yếu tố quan trọng để xây dựng môi trường làm việc ổn định, gắn kết. Bữa ăn ca được xây dựng đa dạng món, đảm bảo đầy đủ các nhóm dưỡng chất cần thiết, giúp công nhân có đủ năng lượng tái tạo sức lao động và hạn chế mệt mỏi trong quá trình sản xuất”.

Lan tỏa “Bữa cơm Công đoàn”

Không chỉ riêng các đơn vị trên, ban lãnh đạo nhiều doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều xác định chăm lo dinh dưỡng cho công nhân là ưu tiên hàng đầu. Nhiều nơi thường xuyên tổ chức khảo sát sở thích của người lao động để đổi mới thực đơn theo mùa.

Quy trình kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn đủ 24 giờ được duy trì, giám sát chặt chẽ. Khi người lao động làm thêm giờ, nhiều doanh nghiệp bố trí thêm suất ăn tương đương bữa chính. Qua đó góp phần bảo đảm sức khỏe, an toàn thực phẩm và điều kiện làm việc cho công nhân.

Điểm nhấn là chương trình “Bữa cơm Công đoàn” được triển khai trong tháng 7. Riêng khu vực Vĩnh Phúc, hơn 27.000 đoàn viên, người lao động thuộc 45 công đoàn cơ sở được thụ hưởng, với tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng. Chương trình góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn, tạo không khí gần gũi, ấm áp giữa doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn và người lao động.

Bữa ăn ca cũng là nội dung được người lao động quan tâm trong quá trình thương lượng tập thể. Từ đầu năm đến nay, 54 công đoàn cơ sở đã chủ động thương lượng, điều chỉnh chất lượng bữa ăn ca.

Chăm lo người lao động, tạo đà sản xuất

Nói về tầm quan trọng của bữa ăn công nhân, ông Nguyễn Long – Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định con người là yếu tố quan trọng nhất đối với sự phát triển của công ty. Muốn người lao động tập trung làm việc, trước hết phải chăm lo tốt các nhu cầu thiết yếu như chỗ ăn, ở, đi lại và điều kiện sinh hoạt, giúp họ có không gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe để làm việc hiệu quả hơn”.

Công ty TNHH GGS Việt Nam chăm lo từng suất ăn cho đội ngũ công nhân.

Những khay cơm ấm nóng mỗi ngày đang đóng góp âm thầm nhưng quyết định vào sự phát triển chung của toàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có gần 43.000 doanh nghiệp đăng ký, trong đó khoảng 18.000 đơn vị đang hoạt động, tạo việc làm cho hơn 250.000 lao động với thu nhập bình quân trên 7,4 triệu đồng/người/tháng. Cùng với đó, khoảng 35 cụm công nghiệp đang hoạt động ổn định.

Sự chăm lo đồng bộ đó đã tạo đà cho những bứt phá kinh tế ấn tượng. Tính đến hết 9 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh ước tính tăng 22,02% so với cùng kỳ. Năng lực sản xuất công nghiệp tiếp tục được bổ sung thông qua các dự án đầu tư mới, dự án mở rộng và tăng vốn tập trung tại các khu công nghiệp. Các lĩnh vực cốt lõi như điện tử, sản xuất linh kiện, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí và sản xuất hàng xuất khẩu tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Chăm lo từng suất ăn cho đội ngũ công nhân hằng ngày không đơn thuần là câu chuyện dinh dưỡng, mà là bài toán kinh tế và giá trị nhân văn sâu sắc. Khi ngọn lửa ở các bếp ăn công xưởng luôn đỏ trong tâm thế trách nhiệm cao từ phía các lãnh đạo doanh nghiệp, sức khỏe và lòng tin của người lao động như được củng cố, tiếp sức thêm. Đó cũng là lúc dòng chảy sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp và trên toàn địa bàn tỉnh luôn đạt được sự ổn định, bứt phá bền vững.