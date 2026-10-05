Công ty Bảo vệ thực vật Sài Gòn bị xử phạt 150 triệu đồng

Chánh Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 572/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn, trụ sở tại đường Nguyễn Văn Quỳ (khu phố 1, phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh).

Theo quyết định, doanh nghiệp bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch theo quy định.

SCP bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt 150 triệu đồng do công bố sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính.

Cụ thể, tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, công ty công bố lợi nhuận sau thuế năm 2025 hơn 21,43 tỉ đồng. Tuy nhiên, con số này tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán chỉ còn hơn 15,60 tỉ đồng.

Đối với báo cáo tài chính riêng, lợi nhuận sau thuế năm 2025 được công bố tại báo cáo quý IV là hơn 5,04 tỉ đồng, trong khi báo cáo tài chính riêng năm 2025 được kiểm toán ghi nhận hơn 5,92 tỉ đồng.

Như vậy, số liệu lợi nhuận sau thuế được doanh nghiệp công bố tại các báo cáo quý IV/2025 có sự chênh lệch so với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

Ngoài phạt tiền, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước buộc Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn cải chính thông tin theo quy định.

Quyết định xử phạt được ban hành căn cứ các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.