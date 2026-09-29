Cầu nối vững chắc ý đảng - lòng dân (Bài 2)

Bài 2: Góp phần “gỡ nút thắt” từ cơ sở

Không làm thay công việc của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhưng bằng sự nhạy bén chính trị, tác phong gần dân “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc” và kinh nghiệm thực tiễn dày dặn, những đảng viên bộ đội biên phòng (BĐBP) về sinh hoạt tại cơ sở đã trở thành “cánh tay đắc lực” của cấp ủy Đảng địa phương...

Trung tá chuyên nghiệp Phạm Ngọc Giang (bìa phải), cán bộ Đồn Biên phòng Bù Đốp trao đổi với các lao động làm việc tại cơ sở sản xuất và gia công hàng gia dụng của bà Trần Nữ Thùy Dung.

Bằng uy tín và sự kiên trì bám thôn, ấp, các đảng viên BĐBP trực tiếp giúp địa phương tháo gỡ từng “nút thắt” phức tạp: Từ việc giải quyết các mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, vận động xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, hỗ trợ sinh kế thoát nghèo bền vững, cho đến nhiệm vụ giữ gìn từng tấc đất, từng mốc giới thiêng liêng của Tổ quốc. Sự hiện diện của “đảng viên quân hàm xanh” trong chi bộ thôn, ấp là giải pháp tối ưu nhất để kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân cái đẹp, dẹp cái xấu

Đến thăm gia đình anh Điểu Miên, dân tộc Xtiêng, ở tổ nhân dân số 8, thôn Đoàn Kết, xã Thiện Hưng, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui và sự đổi thay trong đời sống của gia đình trẻ người dân tộc thiểu số này. Vợ chồng anh Điểu Miên là một trong những hộ tiên phong thực hiện mô hình cưới theo “nếp sống mới”, loại bỏ các tập tục tốn kém không cần thiết.

Theo lời anh Điểu Miên, trước đây, theo phong tục của người Xtiêng, cưới xin là phải mổ trâu, bò, heo đãi tiệc kéo dài nhiều ngày liền. Nhiều gia đình cưới xong là gánh trên vai khoản nợ lớn, làm lụng mấy năm không trả hết. Rất may cho vợ chồng anh, nhờ có BĐBP thường xuyên xuống tận nhà tuyên truyền nên vợ chồng anh tổ chức cưới giản dị, ấm cúng, tiết kiệm. Do đó, vợ chồng anh không phải vay mượn đãi tiệc, cuộc sống sớm ổn định, hạnh phúc.

Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi nếp sống văn minh trong cưới xin, hiếu hỉ, các đảng viên BĐBP sinh hoạt tại chi bộ cơ sở còn giúp nhiều học sinh được tiếp tục đến trường.

Em Nguyễn Phạm Hà My (học sinh lớp 9A5, Trường THCS Bù Đốp, xã Thiện Hưng) là một ví dụ điển hình. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng lạc hậu, em từng đứng trước nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng để lấy chồng sớm.

Nắm bắt được thông tin, đảng viên BĐBP đã lập tức cùng chi ủy và các đoàn thể đến tận nhà kiên trì vận động. Các đồng chí vừa phân tích cho gia đình hiểu về Luật Hôn nhân và gia đình vừa hỗ trợ sách vở, phương tiện đến trường cho em. Sự can thiệp kịp thời ấy đã giúp em My có thể tiếp tục đi học.

Em My kể: “Nếu không có các chú BĐBP đến tận nhà vận động và hỗ trợ, em đã phải nghỉ học để lấy chồng sớm. Em sẽ không được đến trường, không có kiến thức và có lẽ phải chịu cảnh khổ cực. Nhờ sự giúp đỡ của các chú BĐBP, em được tiếp tục đi học và đạt kết quả khá. Em hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành người có ích cho xã hội”.

Đại tá Phạm Văn Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố cho biết: Đến nay, Đảng bộ Ban Chỉ huy BĐBP thành phố đã phân công 96 đảng viên về trực tiếp sinh hoạt tại 81 chi bộ cơ sở của các thôn, ấp thuộc các xã biên giới.

“Khi về sinh hoạt tại các chi bộ thôn, ấp, đảng viên BĐBP tuyệt đối không đứng ngoài cuộc, cũng không làm thay công việc của cấp ủy, chính quyền địa phương. Lực lượng này đóng vai trò là hạt nhân kết nối, là “chiếc cầu nối” sống động giúp chi bộ nhận diện chính xác các “nút thắt” đang cản trở sự phát triển của địa phương. Bằng uy tín, bản lĩnh chính trị và sự kiên trì bám địa bàn, anh em đã cùng chi bộ bàn đúng, làm trúng, giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn từ khi mới phát sinh, loại bỏ các hủ tục lạc hậu, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong nhân dân” - Đại tá Phạm Văn Đảng khẳng định.

“Cán bộ biên phòng về sinh hoạt cùng chi bộ đã mang lại luồng sinh khí mới cho thôn, ấp. Các đồng chí không chỉ cùng chúng tôi bàn việc làng, việc xã mà còn cầm tay chỉ việc, giúp dân xóa bỏ hủ tục, vươn lên thoát nghèo. Có bộ đội, người dân yên tâm làm ăn, sát cánh bảo vệ mốc giới”... Đồng chí ĐIỂU QUYẾT, Chi ủy viên,Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Sông Bé, xã Thiện Hưng

Cầu nối giữa Ðảng với dân

Trực tiếp tham gia vào đời sống chính trị ở cơ sở, các đảng viên BĐBP đã phát huy được vai trò “cầu nối” giữa đồn biên phòng với cấp ủy, chính quyền địa phương. Các đồng chí đã tham mưu giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, tranh chấp đất đai, đồng thời tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Về cơ chế vận hành, Đại tá Phạm Văn Đảng chia sẻ: “Qua các buổi sinh hoạt chi bộ, đảng viên BĐBP kịp thời nắm bắt những vụ việc phát sinh trong nhân dân để tham mưu cho đồn biên phòng và cấp ủy xã xử lý ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”. Đồng thời, các đồng chí trực tiếp hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tích cực tham mưu các nguồn lực hỗ trợ sinh kế. Chính sự tận tụy ấy đã củng cố niềm tin tuyệt đối của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước”.

Tìm về Chi bộ thôn Sông Bé thuộc Đảng bộ xã Thiện Hưng, nghe đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây trìu mến gọi Trung tá chuyên nghiệp Phạm Ngọc Giang, cán bộ Đồn Biên phòng Bù Đốp, BĐBP Đồng Nai bằng cái tên thân thương “ông Giàng”, chúng tôi mới cảm nhận hết tình cảm sâu nặng mà bà con dành cho người đảng viên biên phòng có nhiều năm gắn bó cơ sở này.

Bà Điểu Thị Pria (62 tuổi, ở thôn Sông Bé) kể: “Nhờ có BĐBP, nhất là “ông Giàng” về sinh hoạt tại chi bộ và xuống tận thôn, đồng bào mình mới biết khai hoang trồng lúa nước, biết chăm sóc cây ăn trái. Cái đói, cái nghèo bao đời nay đã bị đuổi đi rồi. Dân biết ơn Đảng, biết ơn BĐBP nhiều lắm”.

Cùng chung niềm hân hoan, chị Phy Creo Mỵ Nương (ở tổ 3, thôn Sông Bé) cũng khẳng định sự đổi thay kỳ diệu của thôn từ khi có sự đồng hành của “đảng viên quân hàm xanh”.

Cơ sở sản xuất và gia công hàng gia dụng của bà Trần Nữ Thùy Dung (ở thôn Sông Bé) tuy quy mô nhỏ nhưng giúp đỡ giải quyết việc làm cho hàng chục phụ nữ yếu thế. Bà Dung phấn khởi chia sẻ: “Trước đây, cơ sở của tôi quy mô nhỏ lẻ, thiếu vốn và gặp nhiều vướng mắc về thủ tục hành chính. Nhờ bộ đội Giang sinh hoạt tại chi bộ trực tiếp hướng dẫn lập phương án kinh doanh, kết nối vay vốn ưu đãi và hỗ trợ pháp lý, tôi mới mạnh dạn làm ăn, tạo việc làm ổn định cho phụ nữ yếu thế. Nếu không có BĐBP, nhất là bộ đội Giang, cơ sở chúng tôi khó mà được như bây giờ”.

Gia đình bà Điểu Thị Pria, chị Mỵ Nương hay cơ sở của bà Thùy Dung chỉ là 3 trong số rất nhiều trường hợp do Trung tá chuyên nghiệp Phạm Ngọc Giang trực tiếp phụ trách giúp đỡ. Vì vậy, BĐBP khi về sinh hoạt tại cơ sở không làm thay việc của địa phương nhưng chính là “cánh tay đắc lực” định hướng cách nghĩ, cách làm, giúp thôn, ấp no ấm, xóa nghèo, đẩy lùi các tập tục lạc hậu.

“Nút thắt” lớn nhất tại vùng biên giới chính là cái nghèo và tập quán canh tác lạc hậu của đồng bào dân tộc thiểu số. Đảng viên BĐBP đã cùng chi bộ cơ sở “xây cái đẹp, dẹp cái xấu”, huy động sức mạnh của toàn dân vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Qua đó tạo động lực mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh. Nhờ vậy, an ninh trật tự được đảm bảo, chủ quyền biên giới được giữ vững ngay từ từng tấc đất, từng hộ gia đình; qua đó xây dựng “gốc vững” để tiến tới một “thế trận lòng dân” toàn diện, vững chắc.

Nguyệt Hà