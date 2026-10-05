Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bế Thanh Tịnh: Nâng cao chất lượng xét xử, đổi mới hoạt động Tòa án nhân dân khu vực 4

Tham dự có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân tỉnh.

Các đại biểu dự sinh hoạt Chi bộ Tòa án nhân dân khu vực 4.

Chi bộ Tòa án nhân dân khu vực 4, trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh, có 16 đảng viên, trong đó 14 đảng viên chính thức, 2 đảng viên dự bị.

Chi bộ duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên, công chức và người lao động; tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, văn bản mới của Đảng, Nhà nước và của ngành. Tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc, bảo đảm đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; thực hiện tốt công tác thi hành án, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

9 tháng đầu năm, Tòa án nhân dân khu vực 4 thụ lý, giải quyết 169/247 vụ, việc các loại. Trong đó, án hình sự giải quyết 47/63 vụ, án dân sự 14/34 vụ, án hôn nhân và gia đình 107/148 vụ. Thụ lý, giải quyết 28/52 đơn hòa giải tại Tòa án; ban hành 71 quyết định thi hành án. Công tác áp dụng biện pháp xử lý hành chính được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, với 7/7 hồ sơ được thụ lý, giải quyết; đơn vị tiếp 151 lượt công dân; không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ tập trung thảo luận các nội dung về công tác chính trị, tư tưởng; thông tin tình hình thời sự, triển khai văn bản mới; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ Tòa án nhân dân khu vực 4.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh đánh giá cao những nỗ lực của Chi bộ Tòa án nhân dân khu vực 4 trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đề nghị Chi bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, chuẩn bị kỹ nội dung, xác định rõ những vấn đề cần tập trung thảo luận, nhất là đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tháng trước, làm rõ việc đã hoàn thành, việc còn tồn đọng; gắn sinh hoạt chi bộ với nhiệm vụ chính trị, tăng cường thảo luận, tự phê bình và phê bình, làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của từng đảng viên. Việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, nhất là Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới" cần gắn với thực tiễn công tác và nhiệm vụ chuyên môn.

Tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, nhất là các vụ án dân sự, kinh tế, tranh chấp đất đai; chú trọng hòa giải, giải quyết vụ việc thấu đáo, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là thẩm phán có bản lĩnh chính trị, liêm chính, khách quan, công tâm, vững chuyên môn; đánh giá cán bộ gắn với chất lượng xét xử, tinh thần phục vụ nhân dân và kỷ luật, kỷ cương. Tiếp tục rà soát biên chế, vị trí việc làm, công tác đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình mới.

Rà soát toàn diện việc vận hành mô hình mới, từ tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, công nghệ đến quy trình chuyên môn và cơ chế phối hợp; nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân vùng sâu, vùng xa; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, ứng dụng công nghệ và phiên tòa trực tuyến. Quan tâm thực hiện sổ tay đảng viên điện tử, số hóa các nội dung trong công tác xây dựng Đảng và sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ. Hoàn thiện quy chế phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, các cơ quan tư pháp và cấp ủy, chính quyền địa phương, bảo đảm rõ trách nhiệm, thông tin, đầu mối, tuân theo pháp luật.

Với đặc thù địa bàn rộng, đơn vị cần chủ động đổi mới phương pháp làm việc, ứng dụng công nghệ, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.