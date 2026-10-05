Đảng ủy phường Đông Hải kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng trực thuộc

Sáng 5-10, Đảng ủy phường Đông Hải tổ chức hội nghị công bố các quyết định sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng trực thuộc.

Tại hội nghị, Đảng ủy phường công bố và trao các quyết định kết thúc hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng, Đảng bộ UBND phường trực thuộc Đảng ủy phường kể từ ngày 30-9-2026 và thành lập 10 chi bộ trực thuộc.

Thường trực Đảng ủy phường Đông Hải trao quyết định thành lập các tổ chức cơ sở đảng, bí thư, phó bí thư các chi bộ.

Đồng thời, Đảng ủy phường cũng công bố và trao quyết định chuyển đổi mô hình tổ chức đảng đối với 14 tổ chức đảng trực thuộc.

Sau sắp xếp, Đảng bộ phường Đông Hải có 45 tổ chức đảng, tăng 8 tổ chức đảng so với trước.