Dự báo thời tiết ngày mai 6/10/2026: Gió mùa đẩy mưa lớn xuống miền Trung, miền Bắc lạnh về đêm

Diễn biến gió mùa, không khí lạnh ngày 6/10

Đợt không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ và một số nơi từ Thanh Hóa đến TP Huế trong ngày 5/10, sau đó tiếp tục mở rộng sang một số khu vực còn lại. Trên đất liền, gió Đông Bắc phổ biến cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét.

Sang ngày 6/10, tác động đáng chú ý của không khí lạnh không còn nằm ở mưa lớn tại miền Bắc. Bắc Bộ bước vào trạng thái đêm và sáng sớm lạnh, ban ngày trời nắng. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 5 đến ngày 6/10, Bắc Bộ chỉ còn mưa vài nơi vào ban đêm, sau đó trời nắng.

Như vậy, có thể thấy vùng thời tiết xấu đang dịch dần từ Bắc Bộ xuống miền Trung. Gió Đông Bắc của khối không khí lạnh kết hợp các hình thế gây hội tụ ẩm khiến mưa ở Trung Bộ có xu hướng tăng, đặc biệt từ Quảng Trị xuống TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi.

Trên biển, ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc vẫn khá rõ. Trong ngày 5/10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao khoảng 2-3 m; phía Bắc Biển Đông gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Ngày mai 6/10 có mưa không?

Ngày mai 6/10, thời tiết có sự phân hóa khá rõ giữa các khu vực. Miền Bắc phần lớn giảm mưa và chuyển nắng, trong khi miền Trung trở thành tâm điểm mưa lớn. Nam Bộ và Lâm Đồng tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa dông vào chiều và tối.

Tại Bắc Bộ, đêm có thể còn mưa vài nơi nhưng sang ngày 6/10 trời chủ yếu khô ráo và có nắng. Đông Bắc Bộ duy trì cảm giác lạnh vào đêm và sáng sớm, vùng núi cao có nơi rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có sự khác biệt rõ rệt. Phía Bắc chủ yếu chỉ còn mưa vài nơi, trong khi từ Hà Tĩnh trở vào tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có điểm mưa rất to.

Đáng chú ý, trong ngày và đêm 6/10, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông với lượng phổ biến 40-80 mm, cục bộ có nơi trên 180 mm. Đây sẽ là một trong những khu vực cần đặc biệt lưu ý nguy cơ mưa lớn trong ngày mai.

Ở cao nguyên Trung Bộ, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi trong ngày 6/10; xu hướng mưa có khả năng tăng từ ngày 7/10. Riêng Lâm Đồng có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Nam Bộ, buổi sáng và trưa có khoảng thời gian tạnh ráo, một số nơi có nắng. Đến chiều và tối, mưa rào và dông có xu hướng xuất hiện trở lại, rải rác nhiều nơi và cục bộ có điểm mưa to.

Thời tiết tối nay 5/10 trên cả nước

Tối và đêm 5/10, miền Bắc tiếp tục chịu tác động của không khí lạnh nhưng mưa đã giảm đáng kể so với giai đoạn trước đó. Bắc Bộ chỉ còn khả năng mưa vài nơi, nhiệt độ hạ thấp về đêm và sáng sớm, Đông Bắc Bộ tiếp tục có cảm giác lạnh.

Tại Hà Nội, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo đêm 5/10 nhiệt độ xuống khoảng 22 độ C. Sang ngày 6/10, nhiệt độ tại khu vực trung tâm Hà Nội dao động khoảng 22-29 độ C, trời có mây và không mưa.

Từ Thanh Hóa đến TP Huế, tối và đêm 5/10, phía Bắc chủ yếu mưa vài nơi; riêng khu vực từ Hà Tĩnh trở vào có mưa vừa, mưa to, rải rác có dông và cục bộ có nơi mưa rất to. Người dân tại các khu vực có mưa lớn cần lưu ý nguy cơ ngập tại vùng trũng thấp và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong dông.

Các khu vực duyên hải miền Trung còn lại và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào, dông vài nơi. Riêng Nam Bộ và Lâm Đồng, chiều tối và đêm tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết ngày mai 6/10/2026 trên cả nước

Bắc Bộ

Ngày 6/10, Bắc Bộ giảm mưa rõ rệt. Ban đêm có thể còn mưa vài nơi nhưng ban ngày phổ biến trời nắng. Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Đây cũng là sự thay đổi đáng chú ý sau đợt mưa dông do không khí lạnh tràn xuống trong những ngày trước.

Riêng Hà Nội, dự báo ngày 6/10 có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 độ C, cao nhất khoảng 29 độ C.

Thanh Hóa đến TP Huế

Phía Bắc khu vực mưa giảm, chỉ còn mưa vài nơi. Từ Hà Tĩnh trở vào, thời tiết xấu hơn với mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có điểm mưa rất to.

Do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh và các hình thế gây hội tụ ẩm, mưa lớn tại miền Trung có khả năng còn diễn biến phức tạp trong những ngày tiếp theo.

Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi

Đây là khu vực đáng chú ý nhất trong dự báo thời tiết ngày mai 6/10. Mưa vừa, mưa to và dông có khả năng xảy ra trên diện rộng, lượng mưa phổ biến 40-80 mm, cục bộ trên 180 mm.

Từ đêm 6/10, một đợt mưa lớn còn có khả năng kéo dài tại khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi trong những ngày sau đó.

Cao nguyên Trung Bộ

Ngày 6/10, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chưa phải thời điểm mưa mạnh nhất. Từ ngày 7/10, mưa rào và dông được dự báo tăng lên ở nhiều nơi, cục bộ có khả năng xuất hiện mưa to.

Nam Bộ

Nam Bộ tiếp tục kiểu thời tiết ngày có khoảng nắng, chiều và tối mưa dông tăng trở lại. Một số nơi có thể xuất hiện mưa to trong thời gian ngắn.

Dự báo từ ngày 7-10/10, mưa tại Nam Bộ có xu hướng gia tăng, nhiều nơi có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Nhìn chung, dự báo thời tiết ngày mai 6/10/2026 cho thấy Bắc Bộ bước vào giai đoạn khô ráo hơn sau khi không khí lạnh tràn xuống, đêm và sáng sớm tiếp tục lạnh. Trọng tâm mưa lớn chuyển xuống miền Trung, đặc biệt từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi; trong khi Nam Bộ vẫn cần đề phòng mưa dông vào chiều tối.

Trong các vùng có dông, người dân cần lưu ý khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.