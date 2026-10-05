Khởi công xóa 2 nhà tạm và hỗ trợ Mẹ Việt Nam Anh hùng tại xã Văn Hán

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình bà Nguyễn Thị Lan, xóm Vân Hán, xã Văn Hán.

Hai gia đình được khởi công xây nhà mới gồm: bà Nguyễn Thị Lan, xóm Vân Hán và bà Lý Thị Mùi, xóm Cầu Mai, đều thuộc danh sách hộ đủ điều kiện được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2026, mỗi gia đình được hỗ trợ 80 triệu đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình bà Lý Thị Mùi, xóm Cầu Mai, xã Văn Hán.

Cùng ngày, thay mặt Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên, đồng chí Chu Thế Hà, Phó Giám đốc, trao tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Minh (xóm Phả Lý) 40 triệu đồng để sửa chữa mái nhà đã xuống cấp.

Đồng chí Chu Thế Hà (thứ hai từ bên trái), Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên, trao tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Minh 40 triệu đồng để sửa chữa nhà ở.

Mẹ Nguyễn Thị Minh sinh năm 1943, là vợ Liệt sĩ Nguyễn Hữu Được, hy sinh năm 1970 tại chiến trường miền Nam. Con trai duy nhất của Mẹ là Liệt sĩ Đặng Đức Cường, hy sinh năm 1991 khi làm nhiệm vụ tại biên giới phía Bắc. Món quà là sự tri ân, hỗ trợ Mẹ sửa chữa ngôi nhà, yên tâm an hưởng tuổi già.

Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh là đơn vị đồng hành với xã Văn Hán trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát và các nhiệm vụ khác được Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch đối với các xã ATK do Tỉnh ủy phân công.