Sáng 5-10, Đảng ủy xã Phước Hà tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng theo Quy định số 208-QĐ/TW ngày 26-7-2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Tại hội nghị, Đảng ủy xã Phước Hà công bố các quyết định thành lập 9 chi bộ trực thuộc và chỉ định nhân sự các chi bộ. Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã gồm: Chi bộ Ban Xây dựng Đảng; Chi bộ Văn phòng Đảng ủy; Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND xã; Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công; Chi bộ Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công; Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội; Chi bộ Phòng Kinh tế.

Hội nghị cũng công bố các quyết định của Đảng ủy xã về công tác cán bộ, gồm: Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, quyết định phân công Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Xây dựng Đảng và Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Lãnh đạo Đảng ủy Phước Hà trao quyết định thành lập 9 chi bộ trực thuộc và tặng hoa chúc mừng nhân sự các chi bộ.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Phước Hà trao các quyết định về công tác cán bộ.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Đỗ Oanh - Bí thư Đảng ủy xã Phước Hà cho biết, việc thành lập 9 chi bộ cơ quan, đơn vị mới cùng các quyết định chỉ định nhân sự và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý là bước ngoặt quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, phát huy vai trò lãnh đạo trực tiếp của Đảng tại các cơ quan, đơn vị.

Bí thư Đảng ủy xã Phước Hà đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng khẩn trương ổn định tổ chức và ban hành quy chế làm việc; nghiêm túc triển khai Đánh giá, xếp loại cán bộ hằng quý; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Các cán bộ trên cương vị mới cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn và phẩm chất chính trị; cùng với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

* Sáng cùng ngày, Đảng ủy, UBND xã Phước Hà, Hội Khuyến học tỉnh và Công ty Cổ phần Công nghệ FinViet tổ chức trao 24 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập trên địa bàn xã. Qua đó, động viên các học sinh tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Lãnh đạo xã Phước Hà cùng các đơn vị tài trợ trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn xã.