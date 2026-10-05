Các đơn vị thủy lợi cần chủ động tiêu thoát nước đệm trong nội đồng nhằm giảm thiểu ngập úng cho cây trồng. (Ảnh: Bảo Hân)

Theo dự báo, từ đêm 5 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Từ đêm 6 đến ngày 7/10, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Mưa lớn ở khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Để chủ động bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và đề phòng ngập lụt, úng cho sản xuất nông nghiệp, thiếu nước sinh hoạt nông thôn do ảnh hưởng của mưa lớn gây ra, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị các địa phương khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và Lâm Đồng, Nam Bộ kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi trọng điểm, công trình nước sạch nông thôn nguy cơ xảy ra sự cố để chuẩn bị sẵn sàng triển khai phương án ứng phó; đặc biệt quan tâm an toàn các hồ chứa thủy lợi đang thi công, lưu ý với các hạng mục công trình dưới sâu, công trình ngầm, công trình dẫn dòng, sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị thi công.

Đối với các hồ chứa đang khai thác bị hư hỏng, xuống cấp, nguy cơ mất an toàn cần có biện pháp hạn chế hoặc không tích nước, cảnh báo, trực gác, cấm hoặc hạn chế đi lại; bố trí lực lượng, vật tư, phân giao nhiệm vụ sẵn sàng thực hiện phương án ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ".

Đồng thời, rà soát, tổ chức khoanh vùng diện tích cây trồng có nguy cơ bị ngập lụt, úng và có phương án ứng phó phù hợp tình hình mưa, năng lực công trình thủy lợi tiêu úng; chủ động tiêu thoát nước đệm trong nội đồng nhằm giảm thiểu ngập úng; khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt, úng cần khẩn trương vận hành tối đa năng lực công trình thủy lợi để tiêu nước, ưu tiên giảm ngập cho các khu vực dân cư, công nghiệp, cây trồng có giá trị kinh tế cao, các vùng trũng, thấp.

Mặt khác, cần lưu ý việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn. Đối với các hồ chứa có cửa van xả lũ, chủ động sẵn sàng các kịch bản vận hành, không xả lũ bất thường gây mất an toàn hạ du; thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ xả lũ và có nguy cơ xảy ra sự cố, đồng thời tranh thủ tích nước và bảo đảm an toàn công trình.

Các hồ chứa đang có dung tích trữ thấp hoặc đến thời gian được phép tích nước cần rà soát, cập nhật kế hoạch và thực hiện dần việc tích nước phù hợp với thông tin dự báo mưa để bảo đảm tích được lượng nước cao nhất để chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước trong thời gian ảnh hưởng của El Nino mùa khô tới; lưu ý việc tích nước phải trên cơ sở bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình và không gây xả lũ bất thường.