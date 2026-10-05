Phụ cấp công vụ 55%: Khoản truy lĩnh ba tháng không chia đều cho tất cả

Thông tin phụ cấp công vụ tăng lên 55% khiến nhiều cán bộ, công chức cấp xã quan tâm ngay tới bảng lương tháng tới. Tuy nhiên, để biết mình được thêm bao nhiêu, cần xác định đúng ba yếu tố: Thuộc nhóm nào, căn cứ tính phụ cấp là bao nhiêu và những tháng trước đã nhận mức nào.

Nghị định 381/2026/NĐ-CP ngày 2.10.2026 quy định chế độ đối với cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị – xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã, phường, đặc khu. Không thể mở rộng thông tin này thành việc tất cả cán bộ, công chức, viên chức đều được nâng phụ cấp công vụ lên 55%.

Cùng cấp xã, mức hưởng vẫn có sự phân biệt

Nhóm không được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố được áp dụng phụ cấp công vụ 55%. Căn cứ tính gồm mức lương hiện hưởng, phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

Nhóm được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố áp dụng mức phụ cấp công vụ 25%. Nghị định đồng thời quy định trường hợp thuộc nhóm này có mức tiền lương, thu nhập tăng thêm thấp hơn mức phụ cấp công vụ 55% thì được hưởng chênh lệch cho bằng mức 55%.

Sự phân nhóm này có nghĩa người đang hưởng cơ chế thu nhập tăng thêm tại địa phương không nên tự cộng tiếp một khoản 55% vào tổng thu nhập hiện tại. Cơ quan chi trả phải đối chiếu đúng khoản áp dụng và điều kiện hưởng chênh lệch.

Rà soát bảng lương và khoản chênh lệch phụ cấp tại cơ quan. Ảnh minh họa: AI

Truy lĩnh là bổ sung phần còn thiếu

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký, nhưng chế độ phụ cấp được áp dụng từ ngày 1.7.2026 đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Quy định chuyển tiếp dành cho các trường hợp tại khoản 1 và khoản 3 Điều 3 đã hưởng thấp hơn mức 55% trong thời gian từ ngày 1.7 đến khi nghị định có hiệu lực.

Vì văn bản được ban hành đầu tháng 10, ba tháng 7, 8, 9 là khoảng thời gian được nhắc nhiều khi nói về truy lĩnh. Nhưng “ba tháng” không phải một khoản tiền đồng mức và cũng không phải quyền lợi tự động của mọi người làm việc tại cấp xã.

Có thể minh họa bằng một trường hợp giả định thuộc nhóm hưởng trực tiếp 55%: căn cứ tính phụ cấp là 8 triệu đồng/tháng, giữ nguyên trong cả ba tháng và trước đó đã nhận đủ phụ cấp 25%.

Mức phụ cấp mới là 4,4 triệu đồng/tháng; số đã nhận là 2 triệu đồng. Chênh lệch mỗi tháng là 2,4 triệu đồng, tương ứng 7,2 triệu đồng cho ba tháng đủ điều kiện. Không phải 13,2 triệu đồng, bởi phần phụ cấp cũ đã được chi trả.

Đây là ví dụ tính toán, không phải mức truy lĩnh chung. Nếu căn cứ tính lương thay đổi, số đã nhận khác nhau hoặc có thời gian không được hưởng, kết quả phải tính lại theo từng tháng.

55% không phải tăng 55% tổng thu nhập

Một nhầm lẫn khác là coi mức phụ cấp mới đồng nghĩa tổng thu nhập tăng 55%. Thực tế, 55% là tỷ lệ tính khoản phụ cấp trên căn cứ được quy định.

Với người chuyển từ 25% lên 55%, giữ nguyên căn cứ tính và các yếu tố khác, phần tăng thêm tương ứng 30 điểm phần trăm của căn cứ đó. Không phải tăng 55% toàn bộ số tiền đang nhận, cũng không phải lấy tổng thu nhập gồm mọi khoản để nhân 55%.

Phụ cấp công vụ được chi cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Một số khoảng thời gian không được tính hưởng gồm nghỉ không lương liên tục từ một tháng trở lên, nghỉ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, bị tạm đình chỉ công tác hoặc tạm giữ, tạm giam; cùng trường hợp công tác, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định.

Cần xem bảng tính, không chỉ chờ con số chuyển khoản

Để kiểm tra quyền lợi, người hưởng nên đối chiếu bảng lương từ tháng 7, mức phụ cấp đã nhận, quyết định lương hoặc chức vụ có thay đổi trong kỳ và chế độ thu nhập tăng thêm tại địa phương. Nếu có điểm chưa rõ, cần đề nghị bộ phận tổ chức, kế toán giải thích căn cứ tính theo từng tháng.

Nghị định không ấn định một ngày chung để tất cả người thuộc diện được nhận khoản truy lĩnh. Vì vậy, không nên hiểu ngày hiệu lực là ngày tiền phải đồng loạt chuyển vào tài khoản.

Với cơ quan chi trả, một bảng đối chiếu rõ mức được hưởng, số đã trả và phần bổ sung sẽ giúp tránh thắc mắc hơn một thông báo chỉ ghi tổng tiền. Chính sách tăng thu nhập cần được thực hiện minh bạch đến từng khoản, để người hưởng biết quyền lợi được tính đúng và hiểu vì sao số tiền của mình có thể khác đồng nghiệp.