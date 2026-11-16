Cầu nối đam mê bóng đá

Các trận tranh tài tại giải diễn ra hấp dẫn. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Lần đầu tiên Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SHB Đà Nẵng tổ chức giải và nhận được sự hưởng ứng từ các câu lạc bộ, trung tâm đào tạo bóng đá cộng đồng. Có 12 đội góp mặt tranh tài, gồm: U10 SHB Đà Nẵng, U11 SHB Đà Nẵng, U11 VietGoal, U11 Tam Kỳ Kids, U11 Long Nguyễn Tam Kỳ, U11 Chinh Phan Phú Ninh, U11 T&T Sơn Tịnh Quảng Ngãi, U11 Chuyên Việt, U11 NK Quảng Nam, U11 Sunday Hội An, U11 Thăng Bình Kids và U11 Ngọc Hùng Đà Nẵng. Các đội bốc thăm chia làm 3 bảng thi đấu vòng tròn chọn đội có thành tích tốt vào vòng đấu loại trực tiếp xác định chức vô địch.

Trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SHB Đà Nẵng (phường Hòa Khánh), các trận tranh tài diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Vận động viên Nguyễn Vĩnh Khang, U11 Sunday Hội An không giấu được sự hào hứng cùng đồng đội tham dự giải. Theo Khang, sân chơi này giúp em thể hiện tài năng và kết nối bạn bè có chung niềm đam mê bóng đá. Niềm vui từ sân bóng là động lực để em tiếp tục tập luyện, cải thiện chuyên môn để chơi tốt hơn mỗi ngày.

Tham gia giải, U11 Tam Kỳ Kids cũng thể hiện tinh thần quyết tâm và nỗ lực qua từng trận đấu. Theo huấn luyện viên Bùi Công Thắng, với sự góp mặt của 12 đội bóng đến từ Đà Nẵng và các địa phương lân cận, giải đấu không chỉ là nơi các cầu thủ thể hiện tài năng, bản lĩnh và tình yêu với trái bóng tròn, mà còn là dịp để giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và lan tỏa tinh thần thể thao.

Bên cạnh các đội bóng phong trào, hai đại diện của bóng đá trẻ thành phố là U10 và U11 SHB Đà Nẵng tham gia giải và để lại nhiều dấu ấn. Đây là tập hợp các cầu thủ được Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SHB Đà Nẵng tuyển chọn trong năm 2026, nhằm huấn luyện để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai. Những trận đấu tại giải mang đến cho các cầu thủ trẻ kinh nghiệm thi đấu thực chiến bên cạnh việc tập luyện hằng ngày.

Theo ông Nguyễn Đức Anh, Tổng Giám đốc Công ty CP Thể thao SHB Đà Nẵng, đào tạo trẻ là một trong những nhiệm vụ quan trọng được đơn vị quan tâm thực hiện, nhằm xây dựng lứa vận động viên kế cận chất lượng cho bóng đá Đà Nẵng. Để cầu thủ trung tâm có sân chơi thể hiện mình cũng như kết nối đam mê với vận động viên của các trung tâm bóng đá cộng đồng, giải đấu được tổ chức và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình.

Thành công trong lần đầu tiên là cơ sở để ban tổ chức duy trì giải đấu hằng năm. Thông qua giải đấu, ban huấn luyện các đội tuyển có dịp tìm kiếm thêm tài năng trẻ bổ sung cho bóng đá thành phố.