HLV Kim Sang-sik cân nhắc gia hạn hợp đồng với VFF.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi đề xuất gia hạn hợp đồng tới HLV Kim Sang-sik. Đáng chú ý, các điều khoản liên quan đến mức lương và chế độ đãi ngộ được điều chỉnh theo hướng tương xứng với những đóng góp cũng như thành tích mà chiến lược gia người Hàn Quốc đạt được trong thời gian làm việc tại Việt Nam.

Hiện VFF đang chờ phản hồi chính thức từ phía đại diện của HLV Kim Sang-sik. Về cơ bản, nhà cầm quân 50 tuổi được cho là đồng thuận với những điều khoản mà VFF đưa ra. Bản thân ông cũng có mong muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam thêm ít nhất 2 năm.

Hợp đồng hiện tại giữa VFF và HLV Kim Sang-sik sẽ hết hạn vào tháng 2/2027. Việc hai bên sớm xúc tiến quá trình đàm phán cho thấy VFF muốn duy trì sự ổn định trên băng ghế huấn luyện, đồng thời tạo điều kiện để chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục triển khai những kế hoạch dài hạn cùng các đội tuyển quốc gia.

Kể từ khi chính thức bắt đầu công việc tại Việt Nam vào tháng 5/2024, HLV Kim Sang-sik đã để lại dấu ấn với hàng loạt danh hiệu đáng chú ý. Nhà cầm quân sinh năm 1976 giúp đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2024 và ASEAN Cup 2026, đồng thời đưa U22 Việt Nam giành HCV bóng đá nam SEA Games 33.

Ở cấp độ U23, dấu ấn của HLV Kim tiếp tục được thể hiện khi U23 Việt Nam đăng quang tại giải U23 Đông Nam Á 2025 và giành vị trí thứ ba tại VCK U23 châu Á 2026.

Những kết quả tích cực này được xem là cơ sở quan trọng để VFF muốn tiếp tục hợp tác với nhà cầm quân người Hàn Quốc. Nếu đạt được thỏa thuận gia hạn, HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm thời gian xây dựng lực lượng kế cận, hoàn thiện lối chơi và chuẩn bị cho những mục tiêu lớn tiếp theo của đội tuyển quốc gia cũng như U23 Việt Nam.