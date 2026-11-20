U17 Ý tự tin với phong độ ấn tượng

Trận đấu giữa U17 Ý và U17 Jamaica tại lượt trận mở màn bảng E U17 World Cup 2026 diễn ra lúc 22h00 ngày 20/11. Với sự chênh lệch về kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khả năng tổ chức lối chơi, đại diện châu Âu được đánh giá có nhiều lợi thế trong cuộc đối đầu này.

U17 Ý hướng tới chiến thắng trong trận ra quân gặp U17 Jamaica tại World Cup 2026.

U17 Ý bước vào giải đấu với sự chuẩn bị tích cực và phong độ khá ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng áo thiên thanh giành 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Đáng chú ý, chiến thắng 6-0 trước U17 Luxembourg cho thấy khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả của các cầu thủ trẻ Italia.

Hàng công đang là điểm mạnh của U17 Ý khi liên tục ghi bàn trong những trận đấu gần đây. Không chỉ sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, đội bóng này còn thể hiện sự đa dạng trong cách triển khai tấn công, từ phối hợp trung lộ đến khai thác khoảng trống ở hai biên.

Bên cạnh đó, nền tảng đào tạo trẻ cùng kinh nghiệm tham dự các giải đấu quốc tế là lợi thế đáng kể của U17 Ý. Đội bóng từng giành huy chương đồng tại U17 World Cup 2025 và được kỳ vọng tiếp tục duy trì khả năng cạnh tranh tại giải đấu năm nay.

Trước đối thủ có xu hướng chơi cởi mở như Jamaica, U17 Ý nhiều khả năng chủ động kiểm soát bóng, đẩy cao đội hình và gây sức ép ngay từ những phút đầu tiên. Khả năng duy trì cự ly đội hình, tổ chức pressing và chuyển đổi trạng thái sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra khác biệt.

Tuy nhiên, đội bóng áo thiên thanh cũng cần hạn chế những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự khi dâng cao tấn công, bởi Jamaica sở hữu nhiều cầu thủ có tốc độ và khả năng phản công đáng chú ý.

U17 Jamaica chờ cơ hội tạo bất ngờ

Ở phía đối diện, U17 Jamaica bước vào trận đấu với hành trang là 3 chiến thắng trong 5 lần ra sân gần nhất. Đại diện vùng Caribbean cho thấy khả năng ghi bàn đáng chú ý, đặc biệt khi đối đầu những đối thủ có xu hướng chơi tấn công.

U17 Jamaica quyết tâm tạo bất ngờ trước U17 Ý ở lượt trận mở màn bảng E.

Trong hành trình chuẩn bị, Jamaica từng giành chiến thắng 12-0 trước U17 Quần đảo Cayman và 3-1 trước U17 Canada. Những kết quả này phản ánh phần nào sức mạnh tấn công của đội bóng thuộc khu vực CONCACAF.

Một trong những gương mặt đáng chú ý của Jamaica là tiền đạo Seymour Reid. Cầu thủ này được đánh giá cao ở tốc độ, khả năng di chuyển và tham gia trực tiếp vào các tình huống tấn công. Trong 3 trận gần nhất được thống kê, Reid đóng góp 2 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo.

Dù vậy, hàng phòng ngự vẫn là vấn đề khiến Jamaica phải thận trọng. Khả năng duy trì sự tập trung, tổ chức bọc lót và chống phản công chưa thực sự ổn định. Đây có thể trở thành điểm yếu khi đối đầu với một U17 Ý có khả năng phối hợp và khai thác khoảng trống tốt.

Nhiều khả năng Jamaica sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, tập trung quân số ở khu vực giữa sân nhằm hạn chế khả năng kiểm soát bóng của đối phương. Những đường chuyền dài hướng đến các cầu thủ tốc độ trên hàng công có thể là phương án giúp đại diện Caribbean tìm kiếm cơ hội.

Tuy nhiên, nếu để U17 Ý sớm có bàn mở tỷ số, Jamaica sẽ đối diện không ít khó khăn. Việc buộc phải đẩy cao đội hình có thể khiến khoảng trống ở tuyến dưới xuất hiện nhiều hơn, tạo điều kiện để đối phương khai thác.

Xét về tương quan lực lượng, phong độ và kinh nghiệm thi đấu, U17 Ý vẫn chiếm ưu thế. Dù Jamaica có khả năng tạo ra những tình huống nguy hiểm, đại diện châu Âu được dự báo sẽ kiểm soát phần lớn thời gian và có cơ hội giành trọn 3 điểm trong trận ra quân.

Đội hình dự kiến U17 Ý: Costoli; Giampaolo Bonifazi, Djibril Diallo, Ludovico Varalli, Andrea Donato, Francesco Gasparello, Thomas Corigliano, Kianuka Ong-Kengsler, Jacopo Landi, Diego Perillo, Marcello Fugazzola. U17 Jamaica: Omarino White; Javan Foster, Jaeden Morgan, Jalen Bradshaw, Romeo Henry, Raheem Kelly, Jashawn Edwards, Kai Williams, Anthony Lyle, Kelvin Brown, Keno Banton. Dự đoán: U17 Ý 2-0 U17 Jamaica.