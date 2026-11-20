Lee Kang In (25 tuổi, Atlético Madrid), tiền vệ trụ cột của đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc, vừa thiết lập một cột mốc mới trong lịch sử bóng đá châu Á. Với việc giành giải thưởng "Cầu thủ quốc tế xuất sắc nhất năm" của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) năm thứ hai liên tiếp, anh một lần nữa được công nhận là cầu thủ châu Á thi đấu ở nước ngoài xuất sắc nhất. Lee là cầu thủ đầu tiên vinh dự nhận giải thưởng này trong hai năm liên tiếp.

Tại lễ trao giải "AFC Awards 2026" diễn ra vào ngày 19/11 tại Nhà hát King Power Aksra ở Bangkok, Thái Lan, AFC đã xướng tên Lee Kang-in là người chiến thắng ở hạng mục "Cầu thủ quốc tế xuất sắc nhất năm" (dành cho nam). Lee đã vượt qua các ứng viên lọt vào vòng chung kết khác là Hwang In-beom (Hàn Quốc/Porto) và Ayase Ueda (Nhật Bản/Lille) để giành lấy danh hiệu này.

Giải thưởng "Cầu thủ quốc tế xuất sắc nhất năm" được trao cho cầu thủ đến từ một quốc gia thành viên AFC, người có màn trình diễn ấn tượng nhất khi thi đấu tại các giải chuyên nghiệp bên ngoài châu Á. Đây là giải thưởng có ý nghĩa quan trọng, bởi nó là sự cạnh tranh giữa các cầu thủ châu Á đang thi đấu tại những đấu trường đẳng cấp nhất thế giới, bao gồm cả các giải đấu tại châu Âu.

Thành tích của Lee Kang In đặc biệt đáng chú ý vì nó đánh dấu một cột mốc mà ngay cả Son Heung Min, ngôi sao hàng đầu của bóng đá châu Á cũng chưa từng đạt được. Son hiện đang giữ kỷ lục về số lần giành giải thưởng này (4 lần vào các năm 2015, 2017, 2019 và 2023), trong khi Kim Min Jae (Bayern Munich) cũng từng được vinh danh vào năm 2022. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa từng có ai giành được danh hiệu này trong hai năm liên tiếp.

Việc Lee giành chiến thắng hai năm liền xuất phát từ phong độ ổn định của anh trên đấu trường châu Âu. Trong thời gian khoác áo câu lạc bộ danh tiếng Paris Saint-Germain (PSG) tại Pháp, anh đã góp phần vào thành công của đội bóng, bao gồm các danh hiệu tại UEFA Champions League và ba chức vô địch Ligue 1 liên tiếp. Giữa một tập thể quy tụ nhiều 'ngôi sao' đẳng cấp thế giới, Lee vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ những đường chuyền sáng tạo cùng khả năng kiểm soát bóng chuẩn xác, đóng vai trò then chốt trong lối chơi tấn công của đội.

Vào tháng 7/2026, anh bắt đầu một thử thách mới, khi chuyển đến Atlético Madrid, một thế lực tại giải La Liga của Tây Ban Nha. Sau quá trình rèn luyện kỹ năng tại Valencia và Mallorca, rồi trải qua quãng thời gian thi đấu cho PSG, Lee đã trở lại Tây Ban Nha để tiếp tục khẳng định giá trị bản thân. Việc duy trì năng lực cạnh tranh cao tại các giải đấu hàng đầu châu Âu, từ Pháp đến Tây Ban Nha, được xem là lý do chính giúp anh giành được vinh dự này.

Lee cũng củng cố vững chắc vị thế của mình trong đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Anh đã khẳng định vai trò là một nhân tố tấn công chủ chốt, vị thế ngày càng trở nên quan trọng trong giai đoạn chuẩn bị hướng tới World Cup 2026 tại khu vực Bắc và Trung Mỹ. Gần đây nhất, anh đã tham gia hai trận đấu quốc tế tại Qatar vào tháng Mười Một vừa qua. Do bận thực hiện nghĩa vụ với đội tuyển quốc gia, Lee đã không thể trực tiếp tham dự lễ trao giải. Trong khi đó, tại buổi lễ, cầu thủ Kim Kyong-yong của Triều Tiên (thuộc Câu lạc bộ bóng đá nữ Naegohyang) đã được vinh danh là "Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm". Hậu vệ kỳ cựu của đội tuyển Hàn Quốc, Kim Hye-ri (thuộc câu lạc bộ Suwon FC Women), cũng góp mặt trong danh sách đề cử cuối cùng nhưng không giành chiến thắng. Park Yoon Jung, người đã dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc lọt vào tứ kết FIFA U-20 World Cup nữ, cũng được đề cử cho giải thưởng "Huấn luyện viên nữ xuất sắc nhất năm" nhưng không giành được danh hiệu này.

Giải thưởng "Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm" đã thuộc về thủ môn Alireza Beiranvand (đang khoác áo câu lạc bộ Tractor) của đội tuyển quốc gia Iran. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một thủ môn nhận được vinh dự này.