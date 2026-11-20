Giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 20 đến 22-11 tại TP. Hải Phòng. Giải quy tụ 24 đội bóng là các câu lạc bộ Doanh nhân trẻ trên toàn quốc. Các đội bóng được chia làm 6 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng để chọn ra những đại diện xuất sắc nhất vào vòng knock-out.

Câu lạc bộ Bóng đá Doanh nhân trẻ Gia Lai quyết tâm đạt thành tích cao tại giải đấu. Ảnh: Văn Tốt

Tại giải này, Gia Lai có 2 đội bóng tranh tài gồm: Doanh nhân trẻ Gia Lai 1 và Doanh nhân trẻ Gia Lai 2.

Tại lễ xuất quân, lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và các hội viên đã gửi lời động viên, chúc các cầu thủ thi đấu an toàn, khỏe mạnh, đoàn kết, phát huy tinh thần thể thao cao thượng và quyết tâm thi đấu hết mình mang về thành tích tốt nhất.

Cũng trong chương trình, Câu lạc bộ Bóng đá Doanh nhân trẻ Gia Lai đã ra mắt trang phục và nhà tài trợ cho 2 đội bóng tham gia giải.