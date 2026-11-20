Đây là cột mốc đặc biệt với bóng đá Việt Nam khi thầy trò HLV Cristiano Roland lần đầu góp mặt ở World Cup U17. Bỉ vốn nổi tiếng là một trong những quốc gia sở hữu nền tảng đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu châu Âu. Sự vượt trội về cả tư duy kỹ chiến thuật lẫn thể hình, thể lực của đội bóng này chắc chắn sẽ tạo ra thử thách cực đại cho thầy trò HLV Cristiano Roland ngay trong lần đầu tiên góp mặt ở đấu trường World Cup.

Việt Nam tự tin trong lần đầu góp mặt ở World Cup U17. Ảnh: AFC

Dưới sự dẫn dắt của HLV Sven Vermant, U17 Bỉ toàn thắng 6 trận vòng loại Giải U17 châu Âu 2026, ghi 16 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần. Tại vòng chung kết U17 châu Âu, Bỉ cùng chủ nhà Estonia, Tây Ban Nha và Croatia tạo nên cuộc cạnh tranh kịch tính. Bỉ có cùng 6 điểm như Tây Ban Nha và Croatia, nhưng đứng nhất bảng A, khi xét đến hiệu số bàn thắng thua đối đầu giữa ba đội, để vào bán kết. Tại đây, Bỉ đã đánh bại Pháp 2 - 1 để giành vé vào chơi trận đấu cuối cùng.

Trong trận tranh chức vô địch, Bỉ chỉ chịu thua Italy sau loạt sút luân lưu, khi hai đội hòa 1 - 1 trong thời gian thi đấu chính thức.

Thành tích trên cũng là lịch sử khi lần đầu tiên Bỉ nhận giải á quân châu Âu, sau 4 lần thua từ bán kết năm 2007, 2015, 2018 và 2025. Còn tại sân chơi World Cup, thành tích tốt nhất của Bỉ là đứng thứ ba kỳ giải 2015.

Hiện U17 Bỉ sở hữu những gương mặt đáng chú ý như Xander Dierckx, cầu thủ của Royal Antwerp đã có kinh nghiệm thi đấu tại giải vô địch quốc gia Bỉ, hay tiền vệ tài năng Jelle Driessen thuộc biên chế Genk.

U17 Bỉ được đánh giá vượt trội Việt Nam ở trận ra quân World Cup U17 2026 về trình độ, thể hình lẫn kinh nghiệm thi đấu, nhưng lịch sử đầy bất ngờ của giải đấu mở ra hy vọng cho các cầu thủ U17 Việt Nam.

Thể chất chính là lợi thế rất cho đại diện từ châu Âu này. Các cầu thủ Bỉ cao trung bình 1,84 m và đứng thứ ba toàn giải. Ở các giải đấu trẻ, thể hình và thể lực luôn được tận dụng tối đa, khi tư duy chiến thuật của cầu thủ vẫn đang hoàn thiện. Các cầu thủ Việt Nam hiểu rõ điều này khi để thua Hàn Quốc 1 - 4 ở vòng bảng và Australia 0 - 3 ở tứ kết U17 châu Á 2026.

U17 Bỉ đang xếp thứ 8 FIFA, hơn Việt Nam 91 bậc. Họ cũng đã lần thứ tư dự U17 World Cup, còn Việt Nam chuẩn bị cho màn ra mắt.

Đến với World Cup U17 trên đất Qatar lần này, đoàn quân của HLV Vermant đã phải chịu những tổn thất lực lượng rất đáng tiếc. Đăc biệt là việc CLB Anderlecht đã từ chối nhả 4 cầu thủ đang là trụ cột của U17 Bỉ là Jayden Onia Seke, Joshua Nga Kana, Noa Ojea và Noah Kalonji. Trong đó, Onia Seke là cầu thủ đã ghi bàn vào lưới Pháp tại bán kết U17 châu Âu, còn Ojea lập công ở trận chung kết gặp Italy. Những tổn thất này ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh hàng công của U17 Bỉ. Tuy nhiên, HLV Vermant vẫn rất tự tin đưa các học trò của mình hướng đến mục tiêu vô địch thế giới.

Trước một đối thủ vượt trội về mọi mặt, ưu tiên hàng đầu của HLV Cristiano Roland nhiều khả năng sẽ là tổ chức phòng ngự chặt chẽ, hạn chế tối đa bàn thua và bảo toàn thể lực cho các học trò để dồn sức cho hai lượt trận quyết định phía sau. Trận này, các cầu thủ U17 Việt Nam sẽ chiến đấu bằng lối chơi, tinh thần tập thể để tập trung cho mặt trận phòng ngự.

Trận đấu giữa U17 Bỉ và U17 Việt Nam tại World Cup U17 2026 sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 20/11.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội

U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa, Hoàng Việt, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Minh Thủy, Văn Dương, Nguyễn Lực, Sỹ Bách, Đại Nhân

U17 Bỉ: Mattis Seghers, Mohamer, Elie Mbavu, Preben Blondeel, Saidi, Louie Van Gelder, Xander Dierckx, Jelle Driessen, Ryan Garcia, Ilyas Benktib, Kiyan Achahbar

World Cup U17 2026 tổ chức ở Qatar từ 19/11 - 13/12. 48 đội tuyển chia làm 12 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm, để chọn ra 12 đội nhất, 12 đội nhì và 8 đội thứ ba thành tích tốt nhất vào vòng 1/16.