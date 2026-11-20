PSV đang nỗ lực đưa Kevin De Bruyne trở lại bóng đá Hà Lan trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Đội bóng PSV đặc biệt quan tâm đến tiền vệ 35 tuổi và xem anh là mục tiêu hàng đầu để tăng cường sức mạnh đội hình.

Hồi đầu tuần, PSV đã gửi lời đề nghị trị giá 2 triệu euro đến Napoli nhưng nhanh chóng bị từ chối. Đội bóng Italy muốn thu về khoảng 7-8 triệu euro nếu để De Bruyne ra đi, dù hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào mùa hè năm nay.

De Bruyne cũng muốn đến PSV. Ảnh: Getty

PSV không sẵn sàng đáp ứng mức giá mà Napoli đưa ra, nhưng vẫn chưa có ý định từ bỏ thương vụ này. Theo tờ De Telegraaf, đội bóng Hà Lan đang chuẩn bị gửi một lời đề nghị mới đến Napoli vào thứ Sáu (20/11), với hy vọng hai bên có thể tìm được tiếng nói chung.

Tuy nhiên, việc thu hẹp khoảng cách giữa mức đề nghị 2 triệu euro của PSV và yêu cầu 7-8 triệu euro từ Napoli được đánh giá là không dễ dàng. Dù vậy, ban lãnh đạo đội bóng Hà Lan vẫn muốn tiếp tục đàm phán, bởi De Bruyne được xem là sự bổ sung quan trọng cho đội hình.

Về phía cầu thủ, De Bruyne cũng rất muốn gia nhập PSV. Tiền vệ người Bỉ được cho là đã đồng ý với bản hợp đồng có thời hạn hai năm cùng nhà đương kim vô địch Hà Lan. Điều này giúp PSV có thêm cơ sở để theo đuổi thương vụ, dù mức phí chuyển nhượng vẫn là trở ngại lớn nhất.

De Bruyne gia nhập Napoli vào mùa hè năm 2025 theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi chia tay Manchester City. Đội bóng Italy đã dành cho anh mức đãi ngộ đáng kể, đồng thời kỳ vọng kinh nghiệm và đẳng cấp của tiền vệ này sẽ giúp tăng cường sức mạnh tuyến giữa.

Kể từ khi chuyển đến Serie A, De Bruyne đã ra sân 36 trận cho Napoli, ghi 9 bàn thắng và thực hiện 6 pha kiến tạo. Dù vậy, tương lai của anh tại đội bóng Italy đang trở thành chủ đề đáng chú ý khi PSV ngày càng thể hiện quyết tâm đưa ngôi sao người Bỉ trở lại Hà Lan.