U23 Việt Nam khép lại Gia Lai VTV Cup 2026 với thành tích bất bại, giành 7 điểm sau ba trận, ghi 5 bàn và chỉ để thủng lưới một lần. Hai chiến thắng trước Thái Lan (3-0), Singapore (1-0) cùng trận hòa Qatar (1-1) giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đăng quang trên sân nhà.

Chức vô địch là kết quả tích cực, song cũng đặt ra những câu hỏi về khả năng tổ chức tấn công, sự đa dạng trong các phương án ghi bàn và chiều sâu lực lượng trước khi hướng tới vòng loại U23 châu Á 2028 và SEA Games 2027.

Hàng công có điểm nổ, nhưng thiếu phương án đa dạng

Trước U23 Thái Lan thi đấu cởi mở, U23 Việt Nam phát huy hiệu quả nhờ những pha phối hợp tốc độ và khả năng khai thác khoảng trống do hàng phòng ngự thường xuyên dâng cao của đối thủ để lại. Minh chứng là tiền đạo Nguyễn Minh Tâm ghi cú đúp bằng hai pha đánh đầu, đều xuất phát từ những tình huống đưa bóng từ biên. Williams Minh Hoàng ấn định chiến thắng 3-0 trên chấm phạt đền.

Tuy nhiên, trong chiến thắng 1-0 trước U23 Singapore, các cầu thủ trẻ lại bộc lộ hạn chế trước hệ thống phòng ngự số đông. Ở trận đấu này, U23 Việt Nam kiểm soát bóng tới 70%, tung ra 14 cú sút, có 6 lần đưa bóng trúng đích. Trong khi đó, U23 Singapore không có cú dứt điểm nào trong suốt trận đấu. Dù áp đảo về các thông số chuyên môn, U23 Việt Nam vẫn phải chờ đến phút 70 mới có bàn thắng duy nhất nhờ pha lập công của Nguyễn Bảo Long.

U23 Việt Nam gặp khó trước hàng phòng ngự số đông của U23 Singapore. Ảnh: Hiếu Chiến.

Đây cũng là điều chính HLV Đinh Hồng Vinh thừa nhận sau trận thắng Singapore.

"U23 Singapore chơi lùi sâu đội hình và gây rất nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam trong việc tổ chức tấn công, xuyên phá hàng phòng ngự đối phương. Chính vì vậy, các cầu thủ gặp nhiều khó khăn trong việc tận dụng cơ hội. Đây là điều khiến tôi cảm thấy tiếc nuối", nhà cầm quân này chia sẻ.

Những khó khăn trước Singapore cũng đặt ra câu hỏi về khả năng chia sẻ nhiệm vụ ghi bàn của các cầu thủ U23 Việt Nam. Trong trận hòa 1-1 với U23 Qatar, tiền đạo Nguyễn Minh Tâm tiếp tục lập công, nâng thành tích cá nhân lên 3 bàn, chiếm 60% tổng số pha lập công của U23 Việt Nam tại giải. Tiền đạo của HAGL cũng giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất giải.

Minh Tâm là điểm nổ quan trọng trên hàng công, nhưng U23 Việt Nam vẫn cần thêm những cầu thủ có thể đảm nhiệm vai trò ghi bàn, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào một cá nhân.

Nhìn rộng ra V.League 2026/27, cuộc đua Vua phá lưới sau 7 vòng cho thấy ưu thế của các chân sút ngoại. Milan Makaric (Hải Phòng) dẫn đầu với 7 bàn, trong khi Joel Tagueu (Hải Phòng), Daniel Passira (Hà Tĩnh) và Lucao (Ninh Bình) cùng có 5 bàn. Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình), với 4 pha lập công, là cầu thủ nội duy nhất góp mặt trong nhóm 8 chân sút dẫn đầu. Đáng chú ý, tiền đạo này mới 19 tuổi.

Thống kê trên chưa đủ để kết luận các tiền đạo trẻ thiếu cơ hội thi đấu, nhưng phần nào phản ánh sức cạnh tranh lớn ở vị trí tiền đạo tại V.League.

Với những cầu thủ trẻ, việc được ra sân thường xuyên, có vai trò rõ ràng trong hệ thống tấn công và được trao cơ hội thể hiện là điều quan trọng để tích lũy kinh nghiệm. Đây cũng là nền tảng để U23 Việt Nam có thêm những phương án ghi bàn thay vì trông chờ vào một cá nhân.

Từ điểm sáng hàng thủ đến mục tiêu dài hạn

Nếu hàng công vẫn để lại dấu hỏi, hệ thống phòng ngự là điểm sáng lớn nhất của U23 Việt Nam tại giải đấu lần này. Đội chỉ thủng lưới một lần sau ba trận, trong đó có hai trận giữ sạch lưới trước Thái Lan và Singapore. Kết quả này cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự của U23 Việt Nam.

Trận hòa 1-1 với Qatar là phép thử đáng chú ý. Trước đối thủ có sức mạnh và thể hình tốt, U23 Việt Nam bị dẫn bàn ở phút 20 nhưng không để đối phương gia tăng cách biệt. Sau bàn gỡ của Nguyễn Minh Tâm ở phút 48, đội tiếp tục duy trì sự tập trung, hạn chế khoảng trống trước khung thành. Thủ môn Cao Văn Bình cũng có các pha cứu thua quan trọng, góp phần giúp chúng ta cầm hòa U23 Qatar.

Hàng phòng ngự chính là điểm sáng của U23 Việt Nam sau chức vô địch Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: Hiếu Chiến.

Bên cạnh những tín hiệu chuyên môn, cần nhìn nhận thành tích tại Pleiku trong bối cảnh U23 Việt Nam chưa hội tụ đầy đủ các gương mặt trẻ tiềm năng. Gia Lai VTV Cup diễn ra từ ngày 10 đến 14/11, trùng thời gian với Casper Cup 2026 của đội tuyển quốc gia (11-17/11).

Vì vậy, một số cầu thủ như Trần Trung Kiên, Nguyễn Thái Quốc Cường, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Quang Vinh và Nguyễn Đăng Dương được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển thay vì góp mặt tại giải U23.

Việc những cầu thủ này được trao cơ hội ở cấp độ đội tuyển quốc gia cho thấy nguồn lực trẻ của bóng đá Việt Nam không chỉ giới hạn trong 26 gương mặt dự giải tại Gia Lai. Do đó, chức vô địch Gia Lai VTV Cup vừa là kết quả tích cực, vừa giúp HLV Đinh Hồng Vinh kiểm nghiệm những nhân tố mới trong quá trình xây dựng lực lượng.