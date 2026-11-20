U17 Việt Nam đặt mục tiêu có điểm

Tối 20/11, U17 Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán Bỉ tại lượt trận mở màn bảng G World Cup 2026. Đây là trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt với thầy trò HLV Cristiano Roland khi lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam có đại diện tham dự vòng chung kết World Cup ở cấp độ U17.

U17 Việt Nam tự tin hướng đến trận ra quân World Cup 2026.

U17 Việt Nam giành quyền tham dự World Cup 2026 sau khi lọt vào tứ kết U17 châu Á 2026. Tuy nhiên, thử thách đầu tiên dành cho đoàn quân áo đỏ ở sân chơi thế giới là Bỉ, đội bóng vừa giành ngôi á quân châu Âu và sở hữu nhiều cầu thủ có chất lượng chuyên môn tốt.

Để chuẩn bị cho giải đấu, U17 Việt Nam đã trải qua quá trình tập huấn tại Hàn Quốc, UAE và Qatar. Trong đó, thầy trò HLV Cristiano Roland có nhiều trận đấu tập nhằm cải thiện thể lực, khả năng phối hợp và tổ chức chiến thuật. Đồng thời, đội cũng có được thành tích khá tốt trước các đội bóng mạnh.

Tuy nhiên, việc đối đầu với U17 Bỉ được dự báo sẽ khó khăn hơn nhiều khi đại diện châu Âu có khả năng pressing mạnh mẽ và sở hữu những cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Một trong những bất lợi lớn nhất của U17 Việt Nam là thể hình. Theo danh sách đăng ký được FIFA công bố, chiều cao trung bình của đội tuyển đạt 175,24 cm, đứng thứ 42 trong số 47 đội có đầy đủ dữ liệu. Trong khi đó, Bỉ đạt chiều cao trung bình 183,86 cm, hơn U17 Việt Nam tới 8,62 cm.

Sự chênh lệch này có thể khiến các học trò của HLV Cristiano Roland gặp khó khăn ở những tình huống tranh chấp tay đôi, bóng bổng và các pha bóng cố định. Vì vậy, U17 Việt Nam cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, hạn chế khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự, đồng thời tránh để đối thủ thực hiện quá nhiều tình huống treo bóng vào vòng cấm.

Bên cạnh đó, khả năng chuyển đổi trạng thái cũng có thể trở thành phương án quan trọng của đội bóng áo đỏ. Khi giành lại bóng, các cầu thủ cần thực hiện những đường chuyền nhanh để tận dụng khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Bỉ.

Dù bị đánh giá thấp hơn trên nhiều phương diện, nhưng cần biết rằng đây là sân chơi ở cấp độ trẻ và luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ. Trong khi đó, U17 Việt Nam cũng đang rất tự tin và hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt trước đối thủ đến từ châu Âu.

U17 Bỉ hướng đến khởi đầu thuận lợi

Ở chiều ngược lại, U17 Bỉ bước vào World Cup 2026 với vị thế của một trong những ứng viên cho chức vô địch. Đoàn quân của HLV Sven Vermant vừa giành ngôi á quân Giải vô địch U17 châu Âu 2026 sau hành trình thi đấu ấn tượng.

U17 Bỉ được xem là ứng viên vô địch tại World Cup 2026.

Dù không thể đăng quang, thành tích á quân châu Âu cho thấy chất lượng đội hình và khả năng cạnh tranh của U17 Bỉ trước những đối thủ mạnh. Bên cạnh đó, đại diện châu Âu cũng có sự chuẩn bị tích cực trước World Cup.

Tuy nhiên, U17 Bỉ cũng gặp khó khăn về lực lượng khi CLB Anderlecht không đồng ý nhả bốn cầu thủ trẻ gồm Jayden Onia Seke, Joshua Nga Kana, Noa Ojea và Noah Kalonji tham dự World Cup.

Nhìn chung, U17 Bỉ vẫn sở hữu nhiều cầu thủ có chất lượng chuyên môn tốt như Xander Dierckx, Elie Mbavu, Preben Blondeel hay Ilyas Benktib. Với lực lượng hiện có, đội bóng trẻ của Bỉ nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận, đẩy cao đội hình tấn công với mục tiêu thắng đậm U17 Việt Nam.

Dẫu vậy, việc quá mải mê tấn công cũng có thể khiến Bỉ đối mặt với các tình huống phản đòn của U17 Việt Nam. Cần biết rằng, dù bị đánh giá thấp hơn, các học trò của HLV Roland đang tiến bộ rất nhanh trong thời gian qua và tràn đầy tự tin trong lần đầu tham dự sân chơi thế giới.

Do đó, nếu không thận trọng, Bỉ hoàn toàn có nguy cơ phải nhận kết quả không như mong muốn trước U17 Việt Nam trong ngày ra quân tại World Cup 2026.

Dự đoán tỷ số: U17 Việt Nam 0-2 U17 Bỉ. Đội hình dự kiến: U17 Việt Nam: Chu Bá Huấn, Nguyễn Khắc Minh Đức, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Nguyễn Minh Thủy, Đào Quý Vương, Nguyễn Duy Khang, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Lê Sỹ Bách, Trần Mạnh Quân. U17 Bỉ: Mattis Seghers, Tinus Moorthamer, Elie Mbavu, Preben Blondeel, Assil Saidi, Louie Van Gelder, Xander Dierckx, Jelle Driessen, Rayan Garcia Belkacem, Ilyas Benktib, Kiyan Achahbar.