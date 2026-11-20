Đoàn TP.HCM giành tổng cộng 8 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ, trong đó có 6 HCV ở các nội dung quyền và 2 HCV đối kháng. Thành tích này giúp vovinam TP.HCM bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu tại Đại hội lần thứ IX năm 2022, đồng thời tăng thêm 1 HCV so với kỳ trước.

Ban tổ chức trao thưởng cho 3 đơn vị có thành tích tốt nhất giải

Thanh Hóa xếp thứ Nhì với 4 HCV, 3 HCB và 5 HCĐ. Trong ngày thi đấu cuối, Lê Thị Hiền và Phạm Thị Kiều Oanh giành thêm HCV ở các hạng cân đối kháng nữ 60-65kg và 65-70kg, góp phần hoàn thiện thành tích của đoàn.

Cần Thơ đứng thứ ba với 4 HCV, 2 HCB, vượt chỉ tiêu đề ra. Đáng chú ý, toàn bộ HCV của đoàn đều đến từ các nội dung biểu diễn quyền, cho thấy thế mạnh chuyên môn của lực lượng vận động viên ở nhóm thi đấu này.

Đại hội năm nay quy tụ 24 đoàn, tranh tài ở 26 nội dung quyền và đối kháng. Kết quả, 22 đoàn giành huy chương, trong đó 12 đoàn đoạt HCV, phản ánh sự cạnh tranh rộng khắp và trình độ chuyên môn ngày càng đồng đều của vovinam.

TP.HCM bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn

Một điểm nhấn trong công tác tổ chức là việc ứng dụng hệ thống chấm điểm điện tử không dây, hỗ trợ xem lại các tình huống thi đấu, góp phần nâng cao tính chính xác, minh bạch trong đánh giá kết quả và điều hành trọng tài.

Theo ông Nguyễn Bình Định, Tổng Thư ký Liên đoàn Vovinam Việt Nam, Đại hội năm nay có chất lượng chuyên môn cao, quy tụ nhiều vận động viên trình độ tốt, tạo nên sự cạnh tranh quyết liệt.

Việc ứng dụng công nghệ chấm điểm điện tử cũng góp phần nâng cao chất lượng tổ chức, hướng đến sự công bằng và chuyên nghiệp trong thi đấu.