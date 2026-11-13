Cát Phượng dính chuyện thị phi

Cát Phượng mới đây thu hút sự chú ý khi đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân, bày tỏ sự ngỡ ngàng trước một thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Nữ diễn viên không giấu được sự bức xúc, thậm chí tuyên bố nhờ an ninh mạng và luật sư vào cuộc nếu sự việc không được làm rõ.

Theo nữ diễn viên, một tài khoản đăng tải nội dung nhắc đến một nữ danh hài nổi tiếng có tên viết tắt C.Ph. Cách đề cập này khiến nhiều người lập tức liên tưởng đến cô, kéo theo hàng loạt cuộc gọi hỏi thăm từ người quen và khán giả.

Cát Phượng chia sẻ hình ảnh đời thường sau buổi livestream, khẳng định bản thân vẫn vui vẻ, lạc quan.

Đáng chú ý, Cát Phượng cho biết trước khi biết đến thông tin trên, cô vẫn có một ngày sinh hoạt hoàn toàn bình thường. Nữ diễn viên thức dậy lúc 11h30, tranh thủ viết kịch bản ngắn gửi vào nhóm để học trò tập luyện, sau đó đi tập thể hình. Thế nhưng, mọi chuyện bất ngờ thay đổi khi điện thoại liên tục nhận được những cuộc gọi hỏi han.

Cát Phượng kể lại: "Rồi tự nhiên thấy quá trời người alo tui hỏi em ổn không? Cô được về nhà chưa cô? Chị Cát sao ra nông nỗi này vậy chị Cát? Sao chị bị CA bế vậy chị?".

Trước những câu hỏi dồn dập, nữ diễn viên không khỏi hoang mang, liên tục bày tỏ sự ngạc nhiên. Cô khẳng định bản thân vẫn sống lạc quan, tích cực và tràn đầy năng lượng, đồng thời mong muốn được yên ổn thay vì liên tục vướng vào những chuyện thị phi không rõ từ đâu xuất hiện.

Không chỉ dừng lại ở việc phủ nhận những suy đoán liên quan đến mình, Cát Phượng còn đưa ra yêu cầu trực tiếp đối với tài khoản đăng tải thông tin. Nữ diễn viên tuyên bố nếu người này không gỡ bài, cô sẽ nhờ đến an ninh mạng để xác minh danh tính, đồng thời liên hệ luật sư để xử lý vụ việc.

Cát Phượng bức xúc lên tiếng khi bất ngờ bị kéo vào câu chuyện thị phi trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, Cát Phượng cũng yêu cầu người đăng tải phải nói rõ nhân vật được nhắc đến nếu khẳng định chữ viết tắt C.Ph không phải đang ám chỉ cô. Theo nữ diễn viên, việc sử dụng cách gọi thiếu cụ thể như vậy rất dễ khiến cộng đồng mạng hiểu lầm và vô tình đẩy một người không liên quan vào tâm điểm bàn tán.

Đặc biệt, Cát Phượng còn có màn đáp trả khá hài hước khi đề nghị người đăng bài tiết lộ nơi ở để cô có thể tìm đến, cúi lạy ba lạy vì đã khiến mình vướng vào tình huống dở khóc dở cười. Tuy nhiên, đằng sau cách nói đùa này vẫn là sự không hài lòng của nữ diễn viên trước những thông tin thiếu rõ ràng.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với Cát Phượng, cho rằng việc sử dụng tên viết tắt nhưng không cung cấp thông tin cụ thể có thể khiến người nổi tiếng trở thành đối tượng bị suy đoán, bàn tán ngoài ý muốn. Một số ý kiến cũng đồng tình rằng người dùng mạng xã hội cần thận trọng và có trách nhiệm với những nội dung mình đăng tải.

Nữ diễn viên tuyên bố nhờ an ninh mạng và luật sư vào cuộc nếu tài khoản đăng tin không gỡ bài, làm rõ sự việc.

Ở cuối bài viết, Cát Phượng tiếp tục nhắn nhủ mọi người hãy để cô được bình yên, bởi bản thân đã lớn tuổi và không muốn tiêu hao năng lượng vào những chuyện không đáng có. Nữ diễn viên còn chia sẻ hình ảnh vừa chụp sau khi kết thúc buổi livestream trên TikTok, cho biết cô chuẩn bị đến lớp dạy học và không trang điểm cầu kỳ.

Đây cũng là một trong những hoạt động thường ngày được Cát Phượng chia sẻ với khán giả. Dù không xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như trước, nữ diễn viên vẫn duy trì công việc nghệ thuật, tham gia các hoạt động phù hợp và giữ kết nối với người hâm mộ thông qua mạng xã hội.