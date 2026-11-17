Theo đuổi nghệ thuật từ tuổi lên 4

Sinh ra trong một gia đình không có ai theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, nhưng năng khiếu và tình yêu sân khấu đã bộc lộ ở Yến Nhi từ rất sớm. Ngay từ năm 4–5 tuổi, cô bé người Hà Nội đã sớm làm quen với ống kính qua nhiều bộ phim quảng cáo và phim ngắn. Dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật tuổi thơ của em là cơ duyên đứng trên sân khấu nhạc kịch chuyên nghiệp tại Hà Nội, tiêu biểu là vai bé Xuân Hải (một vai diễn nam đòi hỏi phải hóa trang, đội tóc giả) trong vở nhạc kịch Sóng về nữ sĩ Xuân Quỳnh. Bên cạnh đó, cô bé cũng tham gia vở nhạc kịch Viên đá ngũ sắc.

Yến Nhi hiện đang theo học tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục con đường học thuật bài bản và chuyên nghiệp. Ảnh: NVCC

Từ những bước chập chững với phim ảnh và sân khấu kịch nói, đến năm 9 tuổi, Yến Nhi chính thức xác định niềm đam mê nghiêm túc với diễn xuất, rồi chuyển hướng rèn giũa chuyên sâu về thanh nhạc từ năm lên 10. Suốt nhiều năm qua, song song với việc đảm bảo chương trình học văn hóa tại trường, em kiên trì theo học thanh nhạc qua nhiều thầy cô để trau dồi kỹ thuật nền tảng.

Với Yến Nhi, việc theo đuổi nghệ thuật còn là cách để em dùng tiếng hát sẻ chia và kết nối cảm xúc với những người kém may mắn. Nhắc lại những chuyến đi hát từ thiện tại các bệnh viện, Yến Nhi bộc bạch: “Em rất yêu nghệ thuật vì muốn tiếng hát của mình có thể mang lại nụ cười, giúp các cô chú bệnh nhân cảm thấy hạnh phúc và ấm áp hơn”.

Bước ngoặt "Nam tiến" và cuộc hẹn trọn vẹn với “Tiếng hát Hà Nội”

Khi gia đình quyết định chuyển vào TP. Hồ Chí Minh sinh sống và làm việc, con đường nghệ thuật của Yến Nhi bước sang một ngã rẽ nhiều thử thách. Rời xa môi trường biểu diễn quen thuộc đã dày công gây dựng từ thuở bé ở Hà Nội, vào môi trường mới đồng nghĩa cô gái trẻ gần như phải bắt đầu lại từ con số không. Chấp nhận giảm bớt lịch chạy show, Yến Nhi dồn toàn lực ôn luyện, thi đỗ vào Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục con đường học thuật bài bản và chuyên nghiệp.

Giữa thành phố phương Nam sôi động với vô vàn sân chơi âm nhạc giải trí trẻ trung, Yến Nhi vẫn giữ trọn một cuộc hẹn đặc biệt dành cho “Tiếng hát Hà Nội”. Mùa giải năm trước, khi biết thông tin cuộc thi qua truyền thông và lời kể của mẹ, cả gia đình đã bàn bạc và tiếc nuối khi em chưa đủ tuổi quy định. Suốt một năm kiên nhẫn chờ đợi, ngay khi chạm ngưỡng 16 tuổi và thấy thông báo tuyển sinh mùa giải 2026, Yến Nhi lập tức đăng ký mà không chút đắn đo.

Ngay khi đủ 16 tuổi, Yến Nhi đã bay ra Hà Nội ghi danh tranh tài tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026. Ảnh: Mạc Vy

Lý giải về quyết định vượt đường xa ra Bắc dự thi, giọng ca 16 tuổi chia sẻ với ánh mắt rạng rỡ: “Thực ra, em rất thích những cuộc thi uy tín như ‘Tiếng hát Hà Nội’ vì đây là cơ hội quý giá để em được học hỏi từ các nghệ sĩ và các anh chị đi trước. Hơn nữa, hễ có chương trình ở Hà Nội là em muốn tham gia, bởi em rất nhớ quê, muốn được trở về thăm ông bà và người thân”.

Đối diện với dàn thí sinh nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật điêu luyện tại vòng Sơ khảo, Yến Nhi không giấu được sự hồi hộp nhưng vẫn giữ trọn tinh thần cầu thị. Với em, việc được đứng trên sân khấu của “Tiếng hát Hà Nội 2026” ở tuổi 16 không chỉ là dịp cọ xát chuyên môn, mà còn là dấu mốc ý nghĩa ghi nhận hành trình hơn 10 năm bền bỉ theo đuổi nghệ thuật, sẵn sàng cho những chặng đường dài hơi phía trước.

Phía sau sự tự tin và trưởng thành của Yến Nhi ở tuổi 16 là tình yêu thương và sự đồng hành bền bỉ của gia đình. Là con một trong nhà, Yến Nhi luôn trân trọng sự hy sinh thầm lặng của bố mẹ. Nếu bố là hậu phương vững chắc luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để con gái theo đuổi việc học nhạc chuyên nghiệp, thì mẹ chính là người bạn đồng hành tận tụy trên mọi nẻo đường suốt từ khi em 4 tuổi. Cô gái trẻ hài hước gọi mẹ là “trợ lý kiêm tài xế riêng” luôn theo sát chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ. Chính sự tin tưởng và sát cánh vô điều kiện ấy đã giúp Yến Nhi giữ được tâm thế an nhiên, vững vàng khi bước vào một cuộc thi lớn mang tính cạnh tranh cao.