SM Entertainment được cho là đã xác nhận kế hoạch ra mắt nhóm nhạc nam mới vào tháng 1/2027. Đây sẽ là boy group mới đầu tiên của công ty sau gần 3 năm kể từ khi NCT WISH chính thức debut, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng người hâm mộ Kpop.

Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin ngày 17/11, SM Entertainment đang đẩy nhanh quá trình chuẩn bị để trình làng nhóm nhạc nam mới vào đầu năm 2027. Trước đó, công ty từng khiến người hâm mộ tò mò khi lần đầu giới thiệu đội hình thực tập sinh SMTR25 tại concert thương hiệu SMTOWN LIVE tổ chức ở Seoul vào năm 2025.

Kể từ thời điểm được công bố, SMTR25 nhanh chóng tạo được sức hút và từng bước xây dựng cộng đồng người hâm mộ riêng. Đáng chú ý, nhóm đã chứng minh sức hút đáng kể dù chưa chính thức ra mắt khi tổ chức fan meeting tại Olympic Hall (Seoul) và nhanh chóng bán hết vé.

Không dừng lại ở thị trường nội địa, đội hình thực tập sinh này còn thực hiện chuỗi fan meeting tại nhiều thành phố châu Á, bao gồm Seoul, Macau, Yokohama (Nhật Bản) và Bangkok (Thái Lan), với tổng cộng 8 đêm diễn. Trong đó, các buổi gặp gỡ người hâm mộ tại Seoul và Macau đều nhanh chóng rơi vào tình trạng cháy vé, buộc ban tổ chức phải bổ sung thêm suất diễn.

Sau thời gian liên tục xuất hiện trong những đồn đoán về thời điểm ra mắt, boy group mới của SM cuối cùng đã được ấn định lịch debut vào tháng 1/2027. Tuy nhiên, danh sách thành viên chính thức, số lượng thành viên cũng như đội hình cuối cùng vẫn chưa được công bố. Việc SMTR25 có trở thành đội hình debut hoàn chỉnh hay không hiện cũng là điều khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm.

Nếu ra mắt đúng kế hoạch, đây sẽ là nhóm nhạc nam mới đầu tiên của SM sau NCT WISH (tháng 2/2024), đánh dấu bước tiếp nối trong chiến lược phát triển các thế hệ thần tượng của một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc.

Trong nhiều năm qua, SM Entertainment đã xây dựng được danh tiếng với loạt boy group đình đám như TVXQ, Super Junior, SHINee, EXO, NCT 127, NCT DREAM, WayV, RIIZE và NCT WISH. Những nhóm nhạc này góp phần tạo nên dấu ấn riêng của công ty, đồng thời có ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển của Kpop trên thị trường quốc tế.

Đáng chú ý, trong năm 2026, các nhóm nhạc nam thuộc công ty vẫn duy trì hoạt động sôi nổi thông qua những dự án âm nhạc và chuyến lưu diễn quy mô lớn. Chính vì vậy, màn ra mắt của tân binh vào đầu năm 2027 được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài thành tích của SM trên đường đua boy group Kpop.

Với nền tảng người hâm mộ đã được xây dựng từ trước cùng kinh nghiệm đào tạo thần tượng lâu năm của SM, nhóm nhạc mới đang nhận được nhiều kỳ vọng ngay cả khi chưa chính thức ra mắt. Câu hỏi được đặt ra lúc này là liệu SM có thể tiếp tục tạo nên một thế hệ boy group đủ sức kế thừa thành công của những đàn anh đi trước?

NCT WISH