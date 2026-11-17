Buổi họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

Tại buổi họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, diễn viên Phương Nam thu hút sự chú ý với sự xuất hiện trong vai trò khách mời tham gia chương trình.

Chia sẻ về cơ hội đặc biệt này, nam diễn viên cho biết anh cảm thấy háo hức, hồi hộp và vinh dự khi được góp mặt trong một chương trình nghệ thuật có quy mô lớn.

Dù thời lượng xuất hiện không quá dài, Phương Nam khẳng định sẽ dành nhiều tâm huyết cho nhân vật được giao, mong muốn mỗi khoảnh khắc trên sân khấu đều mang đến những cảm xúc chân thực cho khán giả.

Diễn viên Phương Nam chia sẻ tại buổi họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

"Tham gia một chương trình biểu diễn trực tiếp là trải nghiệm khác biệt so với quá trình làm phim điện ảnh và truyền hình. Tôi thực sự rất háo hức, hồi hộp và cảm thấy vinh dự, tự hào khi được góp mặt trong một chương trình quy mô lớn như "Muôn sắc Việt Nam". Tôi hy vọng sự xuất hiện của mình, dù nhỏ sẽ góp phần tạo nên một hình tượng cùng những thước phim thật điện ảnh, giàu cảm xúc về Hà Nội trong một thời kỳ. Mong rằng câu chuyện của nhân vật tôi đảm nhận sẽ mang đến những cảm xúc đặc biệt cho khán giả”, Phương Nam chia sẻ.

Diễn viên Phương Nam chia sẻ bên lề sự kiện cùng phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Nam diễn viên kỳ vọng sự kết hợp giữa diễn xuất, âm nhạc và ngôn ngữ dàn dựng sân khấu sẽ tạo nên điểm nhấn đặc biệt, góp phần kể câu chuyện về Hà Nội trong một giai đoạn lịch sử bằng cảm xúc và hình ảnh giàu chất điện ảnh.

“Muôn sắc Việt Nam” không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là cơ hội để diễn viên Phương Nam thử sức ở một không gian biểu diễn mới, đồng thời đóng góp tiếng nói của người nghệ sĩ trong hành trình lan tỏa tình yêu văn hóa, lịch sử và vẻ đẹp của Thủ đô.