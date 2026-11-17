Trong buổi họp báo giới thiệu về chương trình diễn ra ngày 17-11, tại Hà Nội, Ban tổ chức live concert “Lửa tuổi 20” cho biết, chương trình mang thông điệp “thanh xuân đã qua, những bài ca năm ấy vẫn còn ở lại”, đánh dấu cột mốc gần ba thập kỷ cống hiến của năm tên tuổi đang ở độ chín trong làng nhạc Việt hiện nay.

Đêm nhạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 17-1-2027 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Năm giọng ca nhạc đỏ sẽ cùng đứng chung trên sân khấu chương trình "Lửa tuổi 20".

Nếu khán giả đã quen thuộc với tam ca Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn, hay cặp song ca Trọng Tấn - Anh Thơ, thì sự góp mặt đầy đủ của cả năm cá tính âm nhạc riêng biệt lần này hứa hẹn tạo nên những màn kết hợp mới mẻ, giàu chiều sâu nghệ thuật.

Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc không thể trộn lẫn: Một Đăng Dương chuẩn mực, nội lực với những nốt cao vang sáng; một Trọng Tấn kỹ thuật vững vàng, truyền cảm; một Việt Hoàn mộc mạc, ấm áp đầy tự sự; một Lan Anh hài hòa giữa tính học thuật và cảm xúc thính phòng và một Anh Thơ trong trẻo, đằm thắm âm hưởng dân gian Bắc Bộ. Điểm chung gắn kết họ chính là nền tảng thanh nhạc bài bản và tình yêu bền bỉ dành cho những tác phẩm viết về quê hương, đất nước.

Không chỉ dừng lại ở một đêm diễn kỷ niệm hay tri ân các thế hệ nhạc sĩ đi trước, ê-kíp thực hiện kỳ vọng “Lửa tuổi 20” sẽ đặt nền móng cho một thương hiệu concert nhạc đỏ tổ chức thường niên. Với mỗi mùa một chủ đề riêng về lịch sử và con người Việt Nam, chương trình hướng tới mục tiêu đưa âm nhạc cách mạng đến gần hơn với khán giả trẻ, trở thành điểm hẹn văn hóa ý nghĩa kết nối ký ức dân tộc giữa các thế hệ.