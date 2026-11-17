Chiều 17/11, ca sĩ Phúc Tiệp tổ chức họp báo công bố liveshow Gentleman nhân kỷ niệm 25 năm ca hát. Sự kiện có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như: NSƯT Đăng Dương, NSƯT Việt Anh, Bảo Trâm Idol, Anh Quân Idol, Anh Tú Mars, Bích Hồng, Thu Hằng.... cùng các học trò của nghệ sĩ Phúc Tiệp.

Ca sĩ Phúc Tiệp.

Nam ca sĩ chia sẻ: "Đây là sự kiện quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi suốt mấy chục năm qua. Trước đây, tôi từng tổ chức 4 minishow với quy mô nhỏ nhưng luôn ấp ủ một liveshow lớn hơn, nơi có thể kể lại câu chuyện và hành trình âm nhạc của mình trong suốt 25 năm. Đến hôm nay, tôi đã thực hiện được ước mơ ban đầu, đó là được đứng ở đây để chia sẻ hành trình ấy với khán giả".

Phúc Tiệp nói nếu phải cân đong từng dấu mốc trong 25 năm qua, có lẽ phải dùng đến "cân tiểu ly" mới biết điều gì đáng nhớ hơn điều gì. "Từ những ngày đầu bước chân vào Nhạc viện, tôi đã trải qua rất nhiều câu chuyện với âm nhạc, có cơ hội gặp gỡ và học hỏi những nghệ sĩ lớn của nền âm nhạc Việt Nam như thầy Quang Thọ, anh Đăng Dương, Trọng Tấn, Mỹ Linh... Quãng thời gian đó, mỗi giai đoạn lại có một ước mơ khác nhau. Ví dụ như ban đầu là tôi ước mơ được thi đỗ vào Nhạc viện, được hát hợp xướng rồi trở thành ca sĩ hát đơn (soloist), đạt những mục tiêu trong lĩnh vực Opera, nhạc kịch và sau đó là giành giải thưởng tại cuộc thi Sao Mai... ", anh nói.

NSƯT Đăng Dương chúc mừng ca sĩ Phúc Tiệp.

Phúc Tiệp cũng thẳng thắn nói về những thất bại của bản thân mà ít người biết. "Bên cạnh những thành quả, hành trình ấy cũng có không ít thất bại. Tôi nghĩ không có bài học lớn nào trong cuộc đời mà không đến từ thất bại. Với tôi, thất bại đôi khi nằm ở những lựa chọn, những đam mê, những điều mình mong muốn nhưng chưa thể thực hiện hoặc đã thực hiện nhưng không đạt được kết quả như kỳ vọng.

Trong suốt chặng đường ấy, tôi từng trải qua khoảng 10 lần như vậy. Nếu kể lại đầy đủ, có lẽ phải viết thành một cuốn sách dày. Đặc thù của Opera cổ điển đòi hỏi người nghệ sĩ phải có sự kiên trì rất lớn. Để đi qua 1/4 thế kỷ mà vẫn có thể đứng đây nói về âm nhạc, với tôi không phải điều dễ dàng. Với nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực thanh nhạc thính phòng, việc bền bỉ theo đuổi nghề suốt 25 năm là minh chứng cho sự kiên trì, ý chí tiến thủ và quyết tâm. Điều quan trọng nhất là ngọn lửa tình yêu âm nhạc chưa bao giờ nguội đi", Phúc Tiệp trải lòng.

Chia sẻ về việc phát hành EP cùng tên trước liveshow, nam ca sĩ nói việc sản xuất một EP chỉn chu không hề đơn giản, từ lựa chọn chất liệu âm nhạc mới đến chi phí đầu tư. Đây cũng là phần việc khá vất vả mà anh tự đặt ra cho mình. Tuy nhiên, Phúc Tiệp xác định đây là dấu mốc kỷ niệm hành trình 25 năm làm nghề chứ không đơn thuần là một sản phẩm để bán, thu hồi vốn hay tìm kiếm lợi nhuận.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

EP có 3 tác phẩm. Không chỉ có MV Tình ca, sản phẩm còn có MV Ai mang mùa thu đi được phát hành trước đó 1 tuần. "Những khán giả yêu mến tôi nhiều năm qua đều biết tiếng hát Phúc Tiệp thường mang màu sắc hào sảng, vang và có phần vạm vỡ. Vì vậy, tôi muốn thử đặt mình vào một thử thách khác: nếu hát theo hướng mềm mại, bay bổng, nhẹ nhàng và êm ái hơn sẽ như thế nào? Liệu khán giả có đón nhận không? Hát theo cách quen thuộc vốn là sở trường của mình không quá khó. Nhưng làm thế nào để có thể hát nhẹ nhàng, mềm mại mà vẫn giữ được dấu ấn Phúc Tiệp để người nghe nhận ra đó là tôi chứ không phải một ai khác, lại là bài toán rất khó", anh trăn trở.

Nam ca sĩ đã trao đổi nhiều với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, người đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn liveshow. Phúc Tiệp đề nghị nhạc sĩ sáng tác một ca khúc khiến mình phải bước ra khỏi hình ảnh quen thuộc, thậm chí không giống Phúc Tiệp trước đây. Ban đầu, anh Hoài Anh cũng đau đầu với yêu cầu này. Nhưng cuối cùng, anh đã tìm được một hướng đi thú vị, đó là ca khúc có thể khác với những gì khán giả từng nghe ở Phúc Tiệp nhưng vẫn khiến họ nhận ra nam ca sĩ.

Ca sĩ Phúc Tiệp.

"Khi nhận được những phản hồi tích cực đầu tiên, tôi thực sự hạnh phúc. Với một nghệ sĩ đã hoạt động 25 năm, việc liên tục tìm tòi cái mới, không ngừng làm mới mình luôn là động lực quan trọng để tiếp tục theo đuổi nghệ thuật", anh nói.

Chia sẻ về lý do đồng hành với Phúc Tiệp, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cho biết họ có sự gắn kết từ mái trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hồ Hoài Anh nói:"Tôi rất mừng khi thấy Phúc Tiệp quyết tâm thực hiện liveshow lần này. Với một dự án lớn, nếu người nghệ sĩ không thực sự quyết tâm thì ê-kíp cũng rất khó triển khai. Khi Tiệp tự tin đã đạt đến độ “chín”, đó chính là điểm tựa rất lớn cho những người đồng hành.

Tôi từng chứng kiến những mô hình làm liveshow của nghệ sĩ thính phòng như Vũ Thắng Lợi. Với dự án của Phúc Tiệp, chúng tôi kỳ vọng có thể mở ra một cách làm mới cho nghệ sĩ dòng nhạc này. Nghệ sĩ thính phòng hoàn toàn có thể kết hợp với những nhà sản xuất âm nhạc như chúng tôi, những người vốn quen thuộc với các sản phẩm Pop và âm nhạc trẻ trung hơn. Điều quan trọng là xây dựng một mô hình bài bản, từ sản phẩm âm nhạc đầu tiên đến sự hiện diện trên truyền thông, tính toán danh mục ca khúc và cách tiếp cận khán giả. Không chỉ hướng đến những người vốn yêu mến dòng nhạc thính phòng, dự án còn mong muốn kết nối với những nhóm khán giả khác".

Nhạc sĩ Anh Tú Mars.

Nhạc sĩ Anh Tú Mars thì gặp Phúc Tiệp và trở nên thân thiết nhờ thể thao. "Tôi rất mê thể thao, còn Phúc Tiệp chơi khá giỏi. Ban đầu, Tiệp chơi golf, còn tôi chơi Pickleball, sau đó Tiệp chuyển sang chơi Pickleball và chúng tôi thường có cơ hội gặp gỡ và chơi chung bộ môn thể thao này. Trong một lần đi chơi và trò chuyện, Tiệp chia sẻ đã thực hiện 3-4 minishow nhưng chưa từng tổ chức một liveshow lớn. Qua câu chuyện ấy, tôi nhận thấy Phúc Tiệp còn rất nhiều khát khao và mong muốn được thực hiện những điều mới mẻ trong sự nghiệp.

Quan điểm của công ty chúng tôi là muốn đồng hành, đứng phía sau những nghệ sĩ có ngọn lửa đam mê và thực sự quyết tâm với dự án của mình. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Phúc Tiệp giải bài toán tổ chức liveshow lần này. Phúc Tiệp là một giọng ca thính phòng hàng đầu Việt Nam. Khi một nghệ sĩ đã có nền tảng chuyên môn vững chắc nhưng vẫn mong muốn làm mới mình, thử sức với những điều khác biệt, đó là điều rất đáng trân trọng", Anh Tú Mars chia sẻ.

Ca sĩ Bảo Trâm.

Trong khi đó, ca sĩ Bảo Trâm nói mỗi lần gặp Phúc Tiệp, cô đều chào là 'thầy'. Vì vậy, khi nhận được lời mời tham gia dự án và thể hiện một ca khúc do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh thực hiện, Bảo Trâm thấy vinh dự, nhất là khi đây là liveshow đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Phúc Tiệp.

"Trong buổi thu âm, tôi gặp không ít khó khăn. Ca khúc tưởng chừng khá nhẹ nhàng nhưng lại đòi hỏi cách xử lý giọng hát rất tinh tế. Sau hai năm học tập, có lẽ nhờ được cô Lan Anh hướng dẫn và rèn luyện kỹ thuật nên giọng hát của tôi đã trở nên vang, khỏe hơn, đôi khi đánh mất sự mềm mại vốn có. Vì vậy, tôi phải mất khá nhiều thời gian để điều chỉnh, tìm lại cách hát nhẹ nhàng, bay bổng phù hợp với tinh thần ca khúc", cô kể.

Liveshow Gentleman sẽ diễn ra vào 6/12 tại Nhà hát Hồ Gươm

Ca sĩ Phúc Tiệp và Bảo Trâm song ca tại họp báo:

Ảnh: Hoà Nguyễn

Video: Anh Phương