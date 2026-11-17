Song Hye Kyo là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim đình đám như Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Hậu duệ mặt trời và The Glory. Bên cạnh khả năng diễn xuất, nữ diễn viên còn được chú ý nhờ nhan sắc trẻ trung cùng phong cách biến hóa đa dạng qua từng vai diễn.

Mới đây, loạt ảnh của nhân vật do Song Hye Kyo thể hiện trong phim Slowly, Intensely vừa được hé lộ, thu hút nhiều khán giả quan tâm. Trong những hình ảnh được hé lộ, nữ diễn viên khiến khán giả bất ngờ với diện mạo hoàn toàn mới. Thay vì mái tóc dài nữ tính quen thuộc, cô lựa chọn kiểu tóc ngắn cá tính, mang đến vẻ ngoài trẻ trung và có phần khác lạ.

Tạo hình của Song Hye Kyo trong phim mới khiến nhiều khán giả quan tam

Đặc biệt, trong một khung hình, Song Hye Kyo xuất hiện giữa con phố phủ đầy tuyết trắng, nở nụ cười rạng rỡ. Tạo hình mới nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi sự thay đổi rõ rệt của nữ diễn viên. Đây là diện mạo được cô chuẩn bị cho vai Min Ja, nhân vật có tuổi thơ trải qua nhiều nghịch cảnh nhưng vẫn quyết tâm bước chân vào ngành công nghiệp âm nhạc để tự tìm kiếm con đường riêng.

Đạo diễn Lee Yoon Jung cho biết nét trưởng thành mà bà cảm nhận được ở Song Hye Kyo có nhiều điểm tương đồng với nhân vật Min Ja. Trong phim, Min Ja bắt đầu từ hai bàn tay trắng, từng bước gây dựng sự nghiệp trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Đồng hành với cô là Dong Gu (Gong Yoo), người bạn lâu năm có tính cách thẳng thắn, không chịu lùi bước trước những điều bất công. Cả hai cùng bước chân vào giới giải trí, theo đuổi ước mơ và trải qua hành trình gắn bó kéo dài 20 năm.

Màn "nên duyên" giữa Song Hye Kyo và Gong Yoo cũng là một trong những yếu tố khiến dự án nhận được nhiều kỳ vọng trong bộ phim. Đây là lần đầu tiên hai diễn viên hàng đầu xứ Hàn cùng đảm nhận vai chính trong một câu chuyện có mối quan hệ gắn bó kéo dài nhiều thập kỷ. Những hình ảnh đầu tiên cho thấy cả hai sẽ có nhiều khoảnh khắc đồng hành trong hành trình theo đuổi sự nghiệp và ước mơ.

Khán giả trông chờ màn "nên duyên" của Song Hye Kyo và Gong Yoo trên màn ảnh.

Song Hye Kyo sinh năm 1981, là nữ diễn viên nổi tiếng hàng đầu của Hàn Quốc. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khi còn trẻ và nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích qua nhiều bộ phim truyền hình đình đám như Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Hậu duệ mặt trời và The Glory.

Với khả năng diễn xuất đa dạng cùng nhan sắc nổi bật, Song Hye Kyo duy trì sức hút suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Cô từng giành nhiều giải thưởng danh giá và được xem là một trong những ngôi sao có tầm ảnh hưởng của làng giải trí Hàn Quốc.