Madison Huang chưa công khai lên tiếng về scandal ngoại tình của Jensen Huang. Ảnh: Yonhap.

Theo đoạn video lan truyền, Madison Huang được cho là đã bày tỏ sự thất vọng với cha, cho rằng ông phạm sai lầm nghiêm trọng nhưng cha mẹ cô sẽ không ly hôn và Nvidia cũng không sụp đổ vì vụ việc. Một video khác còn tuyên bố Madison đã thuê luật sư hỗ trợ mẹ tiến hành thủ tục ly hôn.

Tuy nhiên, những phát ngôn này không xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn gốc của Madison, theo Taiwan FactCheck Center - tổ chức độc lập phi lợi nhuận tại Đài Loan (Trung Quốc), chuyên kiểm chứng thông tin sai lệch, tin đồn và nội dung lan truyền trên mạng xã hội

Qua kiểm tra nguồn gốc, nhóm xác minh phát hiện một video lan truyền xuất phát từ tài khoản TikTok @a.slackers.chat. Trong phần thông tin của video, người đăng đã đánh dấu nội dung được tạo bằng AI. Một video khác không có nhãn AI, nhưng hình ảnh trong cả hai được xác định là cắt ghép từ những lần Madison xuất hiện trước công chúng.

Cụ thể, các video sử dụng hình ảnh Madison trả lời phỏng vấn tại triển lãm công nghệ Computex ở Đài Bắc (Đài Loan) ngày 6/6/2024 và tham gia một diễn đàn tại Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) ngày 28/4/2026.

Hình ảnh trong video gốc và video AI lan truyền đều cho thấy Madison Huang phát biểu cùng một sự kiện.

Nhóm kiểm chứng đối chiếu hình ảnh micro đặt trước Madison trong cuộc phỏng vấn tại Computex, cũng như phông nền tại diễn đàn ở Seoul, và nhận thấy chúng trùng khớp với những video lan truyền.

Đáng chú ý, cả hai sự kiện đều diễn ra trước khi tranh cãi liên quan đến đời tư của Jensen Huang xuất hiện. Trong các video gốc, Madison cũng không đề cập đến cáo buộc ngoại tình của cha.

Để kiểm tra phần âm thanh, nhóm xác minh sử dụng công cụ Deepfake Total. Kết quả cho thấy hai đoạn âm thanh lần lượt có xác suất 98,9% và 97,2% được tạo bằng AI. Khi kiểm tra bằng công cụ TruthScan AI Voice Detector, tỷ lệ được xác định là giọng nói tổng hợp lần lượt là 99% và 58%.

Các kết quả này cho thấy nguy cơ cao phần giọng nói đã bị tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI, thay vì là phát ngôn thực tế của Madison.

Cũng theo bài kiểm chứng, Madison đã hủy chuyến công tác dự kiến đến Hàn Quốc ngày 9/11. Sau đó, nhóm xác minh chưa ghi nhận lịch trình xuất hiện công khai mới của cô. Nhóm cũng tìm kiếm các bản tin quốc tế bằng tên Madison Huang nhưng không phát hiện thông tin đáng tin cậy nào xác nhận cô đã công khai bình luận về những tranh cãi liên quan đến cha mẹ.

Như vậy, các video được lan truyền với nội dung Madison thừa nhận cha ngoại tình hoặc thuê luật sư hỗ trợ mẹ ly hôn không phải bằng chứng xác thực về phát ngôn của cô. Việc sử dụng hình ảnh phỏng vấn cũ kết hợp với âm thanh nghi do AI tạo có thể khiến người xem nhầm tưởng đây là những phát biểu mới của Madison trước truyền thông.