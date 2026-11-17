Thông tin Á hậu Thảo Nhi Lê được bạn trai người Pháp Romain Leclef cầu hôn vào trưa 16/11 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Sau thời gian hẹn hò kín tiếng, cặp đôi chính thức đánh dấu một cột mốc mới trong chuyện tình cảm bằng màn trao nhẫn đính hôn lãng mạn. Bên cạnh niềm vui của nàng hậu, danh tính và xuất thân của vị hôn phu cũng khiến nhiều người tò mò, đặc biệt là gia thế kinh doanh lâu đời của anh tại Pháp.

Thảo Nhi Lê được bạn trai ngoại quốc cầu hôn.

Romain Leclef - chồng sắp cưới của Á hậu Thảo Nhi Lê sinh ra trong một gia tộc có truyền thống gần 200 năm hoạt động trong lĩnh vực nước hoa tại Pháp. Đây là ngành nghề gắn liền với lịch sử chế tác hương liệu lâu đời của quốc gia này. Đáng chú ý, Romain hiện là người kế nhiệm thế hệ thứ 7 của thương hiệu gia đình, tiếp nối di sản kinh doanh được gây dựng qua nhiều thế hệ.

Xuất thân trong môi trường kinh doanh có bề dày lịch sử, vị hôn phu của Thảo Nhi Lê cũng được đầu tư bài bản về giáo dục. Năm 2010, anh tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư tại Đại học Công nghệ Compiègne, một cơ sở đào tạo kỹ thuật có tiếng tại Pháp. Ba năm sau, Romain tiếp tục hoàn thành chương trình thạc sĩ tại HEC Paris - trường kinh doanh danh tiếng thuộc nhóm những cơ sở đào tạo quản trị hàng đầu châu Âu.

Thảo Nhi Lê được chồng sắp cưới người Pháp cưng chiều.

Sự kết hợp giữa nền tảng kỹ thuật và kiến thức quản trị kinh doanh được xem là lợi thế giúp Romain phát triển sự nghiệp trong môi trường quốc tế. Anh chuyển đến Việt Nam sinh sống từ năm 2014, song công việc thường xuyên đòi hỏi phải di chuyển giữa nhiều quốc gia. Hiện tại, người đàn ông này đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại một tập đoàn chuyên cung cấp bao bì kỹ thuật và giải pháp đóng gói cho các ngành dược phẩm, mỹ phẩm.

Không dừng lại ở công việc điều hành doanh nghiệp, Romain Leclef còn có chung niềm đam mê kinh doanh với Thảo Nhi Lê. Cả hai từng hợp tác xây dựng một thương hiệu nước hoa riêng, lấy cảm hứng từ nghệ thuật chế tác hương liệu Pháp. Năm 2024, cặp đôi cùng xuất hiện trên một chương trình truyền hình để giới thiệu dự án và tìm kiếm cơ hội đầu tư. Dù chưa nhận được cái gật đầu từ các nhà đầu tư, màn xuất hiện này phần nào cho thấy sự đồng điệu của cả hai trong định hướng kinh doanh.

Romain Leclef - chồng sắp cưới Á hậu Thảo Nhi Lê được nhận xét ngoại hình chững chạc, phong độ.

Về chuyện tình cảm, Romain và Thảo Nhi Lê bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi vào tháng 11/2025. Nhân dịp sinh nhật tuổi 31, nàng hậu lần đầu công khai hình ảnh bạn trai người Pháp thông qua bài đăng chúc mừng từ tài khoản Instagram của anh, kèm lời nhắn ngọt ngào. Kể từ đó, cả hai thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống nhưng không quá phô trương chuyện riêng tư.

Trong khi đó, Thảo Nhi Lê sinh năm 1994, từng có nhiều năm sinh sống và học tập tại Đức trước khi trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Cô được biết đến với vai trò fashionista, doanh nhân trẻ và sở hữu phong cách thời trang hiện đại, cá tính. Năm 2022, người đẹp trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Trước đó, cô cũng từng ba năm liên tiếp góp mặt trong danh sách Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố, từ năm 2020 đến 2022.

Màn cầu hôn ngày 16/11 không chỉ mang đến cái kết đẹp cho chuyện tình được chú ý mà còn mở ra chương mới trong cuộc sống của nàng hậu. Nếu Thảo Nhi Lê ghi dấu ấn bằng hình ảnh một nữ doanh nhân và người đẹp độc lập, thì Romain Leclef lại sở hữu hậu thuẫn gia đình lâu đời, nền tảng học vấn quốc tế cùng vị trí điều hành cấp cao. Sự kết hợp giữa hai cá tính có chung niềm đam mê kinh doanh đang khiến công chúng thêm tò mò về đám cưới trong tương lai của cặp đôi.