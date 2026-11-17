Nhóm nhạc 2NE1 từng ghi dấu ấn với những màn trình diễn đầy cá tính. Ảnh: Mnet

Mới đây, CL gây chú ý khi đề cập đến Park Bom trong cuộc phỏng vấn được đăng tải trên kênh chính thức của The Black Label. Đây là một trong những lần hiếm hoi nữ ca sĩ công khai nhắc đến tình hình của đồng đội kể từ khi 2NE1 vướng những tin đồn rạn nứt nội bộ.

Trong cuộc trò chuyện, CL tiết lộ cô từng mong muốn 2NE1 phát hành sản phẩm mới nhân dịp thực hiện chuyến lưu diễn kỷ niệm 15 năm ra mắt. Tuy nhiên, kế hoạch này chưa thể trở thành hiện thực, khiến nữ ca sĩ không khỏi tiếc nuối.

Với mong muốn tiếp tục phát triển âm nhạc, CL đã chủ động liên hệ nhà sản xuất Teddy để trao đổi về khả năng hợp tác. Dù vậy, cô chưa chia sẻ ý tưởng với các thành viên còn lại của 2NE1 bởi dự án khi ấy vẫn đang ở giai đoạn thảo luận.

Theo CL, một trong những yếu tố khiến cô cân nhắc việc triển khai hoạt động nhóm chính là tình trạng sức khỏe của Park Bom. Nữ ca sĩ cho rằng đồng đội cần được ưu tiên nghỉ ngơi và hồi phục trước khi tính đến những kế hoạch chung.

Bên cạnh đó, Sandara Park cũng đang tập trung chuẩn bị cho các hoạt động solo. Vì vậy, CL nhận định đây chưa phải thời điểm thích hợp để thúc đẩy một dự án có sự tham gia của đầy đủ các thành viên.

Sau những cuộc trao đổi, CL và Teddy nhận thấy năm 2026 có thể là thời điểm phù hợp để bắt đầu một hướng hợp tác mới. Từ ý tưởng ban đầu, kế hoạch phát triển sản phẩm âm nhạc riêng của CL dần được định hình.

Những chia sẻ trên xuất hiện trong bối cảnh mối quan hệ giữa các thành viên 2NE1 liên tục trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Sau khi tái hợp và thực hiện các hoạt động kỷ niệm, nhóm chưa thể duy trì lịch trình với đội hình đầy đủ bốn thành viên. Park Bom phải tạm ngừng hoạt động vì vấn đề sức khỏe, khiến những kế hoạch tiếp theo của 2NE1 gặp không ít trở ngại.

Đến tháng 3.2026, nữ ca sĩ tiếp tục gây tranh cãi khi đăng tải một số bài viết công khai liên quan đến Sandara Park. Những nội dung này làm xuất hiện nghi vấn về mâu thuẫn giữa hai thành viên, trong khi Sandara Park đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc nhằm vào mình.

Sự việc càng thu hút chú ý khi cư dân mạng phát hiện CL và Sandara Park không còn theo dõi tài khoản mạng xã hội của Park Bom. Động thái này, cùng với việc Park Bom vắng mặt trong các hoạt động chung, khiến nhiều người đặt câu hỏi về tương lai của nhóm nhạc từng nổi tiếng với sự gắn kết giữa các thành viên.

Tuy nhiên, đến nay, chưa có xác nhận chính thức nào từ các thành viên về việc 2NE1 tan rã hoặc chấm dứt mối quan hệ.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, CL cũng không trực tiếp bình luận về những tranh cãi liên quan đến Park Bom và Sandara Park. Thay vào đó, cô nhấn mạnh yếu tố sức khỏe và kế hoạch cá nhân của từng thành viên khi nói về khả năng tiếp tục hoạt động nhóm.

Điều này cho thấy việc 2NE1 trở lại với đội hình đầy đủ vẫn chưa có lịch trình cụ thể, dù người hâm mộ tiếp tục kỳ vọng được chứng kiến bốn thành viên cùng xuất hiện trên sân khấu.

Trong khi tương lai hoạt động nhóm còn bỏ ngỏ, CL đang tập trung cho giai đoạn phát triển mới trong sự nghiệp solo. Ngày 13.11, nữ ca sĩ thông báo ký hợp đồng độc quyền với The Black Label, công ty giải trí do nhà sản xuất Teddy sáng lập.

Teddy là người từng đứng sau nhiều bản hit làm nên tên tuổi 2NE1, góp phần định hình phong cách âm nhạc mạnh mẽ và cá tính của nhóm. Việc CL tái hợp với nhà sản xuất quen thuộc vì thế nhận được nhiều kỳ vọng từ công chúng.

Sự hợp tác này được xem là cơ hội để CL tiếp tục khẳng định bản sắc nghệ thuật riêng, đồng thời mở ra chương mới trong sự nghiệp sau nhiều năm hoạt động cùng 2NE1. Còn với người hâm mộ nhóm, khả năng bốn thành viên đoàn tụ vẫn là điều được chờ đợi, dù chưa có thông báo chính thức về một màn tái hợp tiếp theo.