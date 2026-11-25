Sau hai lượt trận tại FIFA U17 World Cup 2026, HLV Cristiano Roland bày tỏ sự tự hào về màn trình diễn của các học trò. Không chỉ ghi dấu ấn bằng hai bàn thắng vào lưới U17 Bỉ hay ba lần kiên cường gỡ hòa trước U17 New Zealand, các cầu thủ trẻ Việt Nam còn cho thấy tinh thần không bỏ cuộc, khả năng thực hiện đấu pháp và phẩm chất kỹ thuật đáng ghi nhận.