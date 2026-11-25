Cập nhật lịch thi đấu vòng 1/8
Ngày 25-11, loạt trận hấp dẫn trên sân Xuân Đỉnh đã xác định những cặp đấu cuối cùng của vòng 1/8 Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.
VÒNG 1/8, CHỦ NHẬT 29-11
8h
Sân 1, THPT Quốc Oai - THPT Phúc Lợi
Sân 2, THPT Phan Bội Châu HĐ - THPT Nguyễn Quốc Trinh
Sân 3, THPT Nguyễn Du TO - THPT Tây Hồ
Sân 4, THPT Chúc Động - THPT Ngô Quyền ĐA
9h
Sân 1, THPT Lê Văn Thiêm - THPT Nguyễn Gia Thiều
Sân 2, THPT Thanh Oai B - THPT Phú Xuyên A
Sân 3, THPT Lương Thế Vinh - THPT Trần Hưng Đạo TX
Sân 4, THPT Phùng Khắc Khoan KL - THPT Green City Academy
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cap-nhat-lich-thi-dau-vong-18-post676994.antd