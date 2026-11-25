Tâm điểm của ngày thi đấu là môn taekwondo bắt đầu tranh tài sôi nổi với những bộ huy chương đầu tiên.

Hai vận động viên Châu Tuyết Vân, Hồ Thanh Ân giành huy chương vàng cho đoàn TP Hồ Chí Minh nội dung quyền đôi nam nữ.

Trong khi đó, đoàn Lâm Đồng giành huy chương vàng nội dung quyền đồng đội nữ và đoàn An Giang giành tấm huy chương vàng đồng đội nam. Ở môn này, đoàn thể thao Quân đội có 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng trong ngày thi đấu đầu tiên.

Đoàn Lâm Đồng giành huy chương vàng nội dung quyền đồng đội nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Hai vận động viên Châu Tuyết Vân, Hồ Thanh Ân giành huy chương vàng cho đoàn TP Hồ Chí Minh nội dung quyền đôi nam nữ.

Bộ môn xe đạp đường trường cũng diễn ra hấp dẫn với hai nội dung tính giờ đồng đội nam và nữ.

Bất ngờ đã xảy ra khi đội Đồng Nai vượt qua hai ứng viên mạnh là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để giành huy chương vàng nội dung tính giờ đồng đội nam (80km), trong khi đội An Giang vẫn khẳng định sức mạnh với tấm huy chương vàng nội dung tính giờ đồng đội nữ (51km).

Sau 3 ngày tranh tài môn xe đạp, đoàn An Giang tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu với 4 huy chương vàng và 1 huy chương đồng.

Các tay đua đội Đồng Nai xuất sắc giành huy chương vàng sau 10 năm chờ đợi.

Trao thưởng nội dung xe đạp tính giờ đồng đội nam.

Môn điền kinh cũng chính thức khởi tranh tại sân vận động Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) với vòng loại chạy 100m nam và 400m nam.

Môn điền kinh có tổng cộng 48 nội dung cho vận động viên nam và nữ. Với số bộ huy chương lớn, điền kinh được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi đáng kể trên bảng tổng sắp huy chương trong những ngày tới.

Trong bộ môn bắn súng, đoàn thể thao Quân đội đã thi đấu tốt trong ngày tranh tài thứ hai với 1 huy chương vàng đồng đội, 1 huy chương bạc đồng đội và 1 huy chương bạc cá nhân. Đội kurash của Quân đội kết thúc các nội dung thi đấu trong ngày và kết thúc môn thi đấu với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng.

Trận đấu boxing hấp dẫn giữa võ sĩ đoàn Quân đội (áo xanh) với võ sĩ đoàn Gia Lai.

Trao giải các nội dung thi đấu môn billiards & snooker.

Trong ngày, nhiều môn như: Pencak silat, võ cổ truyền, golf, futsal, kurash, quần vợt, cầu mây bãi biển, boxing, bóng ném, đấu kiếm, billiards & snooker… tiếp tục diễn ra với các màn tranh tài hấp dẫn.