Tại Champions League, MU đang có 6 điểm, còn Sporting Lisbon đã giành 9 điểm sau 4 lượt trận Champions League. Màn so tài giữa hai đội lần này có ý nghĩa quan trọng với cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Sporting và MU đang có những trạng thái trái ngược. Với Sporting đã giành 3 chiến thắng trong 4 lượt trận Champions League đầu tiên mùa năm nay. Họ lần lượt đánh bại Galatasaray 3 - 1, Lens 2 - 0 và Shakhtar Donetsk 1 - 0, trước khi nhận thất bại 2 - 3 trước LASK hồi tháng trước. Với HLV Paulo Fonseca, ông cũng đang khởi đầu thuận lợi tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha.

Pochettino cùng MU sẽ có chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn ở sân chơi Champions League. Ảnh: AP

MU cũng có khởi đầu chiến dịch Champions League bằng chiến thắng tưng bừng trước Sabah, nhưng niềm vui đó nhanh chóng qua đi với người hâm mộ Quỷ đỏ. MU sau đó chỉ thắng 1/12 trận và mới nhất là thất bại 0 - 4 trước Liverpool tại Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Trận thua này khiến MU rơi xuống vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng Premier League, đồng thời kéo dài chuỗi trận không thắng tại giải quốc nội lên con số 9. Thất bại đó cũng đánh dấu ngày ra mắt của HLV Mauricio Pochettino trong màu áo MU tại Ngoại hạng Anh khá ê chề.

Tại đấu trường Champions League, nửa đỏ thành Manchester vẫn có được những điểm sáng. Ở lượt trận gần nhất, MU có màn ngược dòng để thắng 3 - 2 trước Roma, cùng sự tỏa sáng của Matheus Cunha với cú đúp bàn thắng. Tuy nhiên, trong chuyến làm khách tới Bò Đào Nha lần này MU sẽ gặp khó khi tiền đạo người Brazil không thể góp mặt do án treo giò bởi thẻ đỏ.

Phong độ sân khách mùa giải này của MU là rất tệ. Họ đã thua cả hai trận sân khách.

Hàng phòng ngự đang là mối lo lớn nhất hiện nay với HLV Pochettino trong việc vực dậy Quỷ đỏ. Tính trên mọi đấu trường mùa này, đội chủ sân Old Trafford đã thủng lưới 34 lần, nhiều nhất trong số các đội thuộc 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

MU không thắng trong 6 chuyến hành quân gần nhất ở Champions League, gồm 2 trận hòa và 4 thất bại.

Tại Champions League, MU cũng nhận ít nhất 2 bàn thua mỗi trận ở cả 3 trận gần nhất, với tổng cộng 8 lần để đối phương sút tung lưới.

Trong khi đó, thành tích trên sân nhà vẫn là điểm tựa của Sporting. Họ thắng 6 trong 8 trận gần nhất tại Estadio Jose Alvalade ở Champions League.

Đây sẽ là lần thứ 5 Sporting và MU chạm trán nhau và là lần đầu tiên kể từ mùa giải Champions League 2007 - 2008. Đại diện Bồ Đào Nha chỉ thắng 1 trong 4 lần gặp trước, nhận 3 thất bại.

Trong 4 trận sân khách gần nhất trên mọi đấu trường, MU thua 3 và hòa 1, ghi hai 2 nhưng nhận tới 11 bàn thua.

MU cũng đang có thành tích khá tốt trước các đội bóng của Bồ Đào Nha. Họ bất bại trong 13 trận gần nhất tại các giải đấu lớn của châu Âu trước những đối thủ đến từ quốc gia này, với 9 chiến thắng và 4 trận hòa.

Trận đấu này, Bruno Fernandes của MU sẽ có dịp trở lại sân của đội bóng cũ. Tiền vệ người Bồ Đào Nha từng khoác áo Sporting trước khi gia nhập đội bóng chủ sân Old Trafford năm 2020. Trong bối cảnh đội khách thiếu một số cầu thủ tấn công, vai trò của Fernandes càng trở nên quan trọng.

Trận đấu giữa Sporting Lisbon và MU sẽ diễn ra lúc 3 giờ ngày 26/11. Sau thất bại nặng nề trước Liverpool, Pochettino cùng các học trò được dự báo tiếp tục sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn ở sân chơi Champions League.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội

Sporting Lisbon: Silva, Fresneda, Quaresma, Inacio, Araujo, Altimira, Doumbia, Catamo, Zalazar, Goncalves, Suarez

MU: Lammens, Yoro, Maguire, Martinez, Dalot, Mainoo, Tielemans, Dorgu, Mbeumo, Fernandes, Zirkzee