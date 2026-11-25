Hai siêu phẩm của Lê Sỹ Bách và Chu Ngọc Nguyễn Lực vào lưới U17 Bỉ là những dấu ấn đặc biệt của bóng đá Việt Nam trong lần đầu tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Trong bài phỏng vấn đăng trên trang chủ FIFA ngày 25/11, HLV Cristiano Roland tiết lộ những tính toán của ban huấn luyện và quá trình tập luyện giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng ấy.

Huấn luyện viên Cristiano Roland trả lời phỏng vấn FIFA.

Theo nhà cầm quân người Brazil, pha lập công của Lê Sỹ Bách mang ý nghĩa lịch sử khi là bàn thắng đầu tiên của bóng đá Việt Nam tại U17 World Cup. Trong khi đó, cú đá phạt góc thành bàn của Chu Ngọc Nguyễn Lực không đơn thuần là khoảnh khắc xuất thần mà còn là thành quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng trên sân tập.

HLV Cristiano Roland cho biết các tình huống cố định là một trong những nội dung được ban huấn luyện đặc biệt chú trọng. Do bất lợi về thể hình so với nhiều đối thủ, U17 Việt Nam chủ động xây dựng những phương án phối hợp, tận dụng tốc độ di chuyển và khả năng thoát kèm để tạo bất ngờ.

“Chúng tôi tập luyện rất nhiều. Chúng tôi biết rằng khi đưa bóng trực tiếp từ chấm phạt góc vào vòng cấm, đội sẽ gặp nhiều bất lợi do đối thủ có thể hình cao lớn hơn. Vì vậy, chúng tôi xây dựng một số bài phối hợp, tận dụng sự di chuyển và tốc độ để gây bất ngờ.

Hai bàn thắng trước U17 Bỉ cho thấy phẩm chất kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam là rất tốt. Công việc của huấn luyện viên là đưa ra các phương án, nhưng người quyết định trên sân chính là các cầu thủ”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Bên cạnh phẩm chất kỹ thuật, nhà cầm quân người Brazil đặc biệt ấn tượng với bản lĩnh và tinh thần thi đấu của các học trò trước những đối thủ vượt trội về thể hình, thể lực.

“Tôi nghĩ tất cả mọi người theo dõi đều thấy đó là một trận đấu giàu cảm xúc. Các cầu thủ đã thể hiện sức mạnh tinh thần và luôn vượt qua chính mình.

Đó là bản chất bên trong các em: Luôn nỗ lực vượt khó, không bao giờ bỏ cuộc và luôn chiến đấu vì mục tiêu. Đối đầu với một đội bóng rất mạnh, có thể hình và thể lực vượt trội, nhưng các em đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng, chạy hết mình như mọi khi”, HLV Cristiano Roland nhận xét.

Dù mới giành được 1 điểm sau hai lượt trận đầu tiên ở vòng bảng FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi. Trang chủ FIFA đánh giá màn trình diễn của thầy trò HLV Cristiano Roland là “đầy ấn tượng”, đồng thời xếp đại diện Đông Nam Á vào nhóm những tân binh thể hiện tốt nhất giải đấu.

“Những gì các cầu thủ làm được thật phi thường. Cách họ cam kết thực hiện và hoàn thành những gì chúng tôi đã lên kế hoạch trong từng trận đấu đối với tôi là điều tuyệt vời. Với chúng tôi, lần đầu tiên có mặt tại đây thật sự rất đáng quý. Đây là cơ hội để các em học hỏi, trưởng thành và ngày càng có tính cạnh tranh cao hơn ở những giải đấu như thế này”, nhà cầm quân người Brazil nói.