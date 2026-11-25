Theo Reuters, thông báo được hai liên đoàn đưa ra hôm 24/11. Copa America 2028 dự kiến diễn ra từ ngày 9/6 đến 9/7/2028, với sự tham dự của 16 đội tuyển, bao gồm 10 đại diện Nam Mỹ và 6 đội đến từ khu vực Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribe.

Sáu suất dành cho các đội tuyển CONCACAF sẽ được xác định thông qua Gold Cup 2027. Như vậy, giải đấu năm 2028 tiếp tục duy trì thể thức mở rộng với sự góp mặt của những đội tuyển đến từ hai khu vực bóng đá.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Mỹ được lựa chọn làm nước chủ nhà Copa America. Tại giải đấu năm 2024, Argentina đã đánh bại Colombia trong trận chung kết để bảo vệ thành công chức vô địch. Trận đấu diễn ra trên sân Hard Rock ở Miami, Florida.

Argentina là nhà vô địch. Ảnh: AFA

Trước đó, Mỹ cũng từng đăng cai Copa America Centenario năm 2016, giải đấu đặc biệt kỷ niệm 100 năm thành lập CONMEBOL. Khi ấy, đội tuyển Mỹ giành vị trí thứ tư chung cuộc.

Chủ tịch CONCACAF Victor Montagliani đánh giá việc tiếp tục hợp tác với CONMEBOL sẽ mang đến cơ hội thi đấu quan trọng cho các đội tuyển trong khu vực.

"Sau sự hợp tác vào năm 2024, chúng tôi vui mừng tiếp tục chung tay đưa Copa America đến khu vực vào năm 2028. Thỏa thuận này sẽ mang đến cho sáu đội tuyển CONCACAF cơ hội mới để cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu thế giới, đồng thời nâng cao ý nghĩa chuyên môn của Gold Cup", ông Victor Montagliani chia sẻ.

Trong khi đó, Chủ tịch CONMEBOL Alejandro Domínguez nhấn mạnh Copa America không chỉ là một giải đấu mà còn gắn liền với bản sắc, lịch sử và vị thế của bóng đá Nam Mỹ.

Theo hai liên đoàn, thông tin chi tiết về các thành phố đăng cai và sân vận động tổ chức Copa America 2028 sẽ được công bố trong thời gian tới.

Việc Mỹ tiếp tục đăng cai giải đấu cho thấy sự hợp tác giữa CONMEBOL và CONCACAF vẫn được duy trì, đồng thời mở rộng cơ hội cọ xát giữa các đội tuyển thuộc hai khu vực. Đây cũng là kỳ Copa America tiếp theo sau giải đấu năm 2024, nơi Argentina tiếp tục khẳng định vị thế với chức vô địch.