Trước cuộc tiếp đón Vissel Kobe trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội chỉ có 4 điểm sau 4 lượt trận, trong khi đại diện Nhật Bản toàn thắng cả 4 trận, dẫn đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối. Sự chênh lệch về phong độ khiến đội khách được đánh giá cao hơn, nhưng diễn biến trên sân lại hoàn toàn khác.

CLB Công an Hà Nội tạo bất ngờ lớn khi đánh bại đội đầu bảng trên sân nhà. Ảnh: VFF

Đội bóng của HLV Polking nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều sức ép. Phút 11, Alan có cơ hội mở tỷ số trên chấm phạt đền nhưng không tận dụng thành công. Dù vậy, trước khi hiệp 1 khép lại, Stefan Mauk đã ghi bàn, giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Sau giờ nghỉ, Vissel Kobe lần lượt tung những trụ cột như Yuya Osako, Ideguchi và Hamasaki vào sân nhằm tìm kiếm sự khác biệt.

Tuy nhiên, CLB Công an Hà Nội tiếp tục thể hiện sự sắc bén trong tấn công. Phút 49, Brayan Perea ghi bàn sau hai cú dứt điểm liên tiếp, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Sai lầm của thủ môn vào thay người Vũ Thành Vinh ở phút 53 giúp Vissel Kobe rút ngắn tỷ số. Nhưng chỉ 4 phút sau, Brayan Perea tiếp tục tỏa sáng với pha lập công thứ hai, ấn định chiến thắng 3-1 cho đại diện Việt Nam.

Bảng xếp hạng AFC Champions League Elite 2026/27 khu vực phía Đông sau lượt trận thứ 5. Ảnh: Asean Football News

Với 3 điểm có được, CLB Công an Hà Nội nâng tổng điểm lên 7 sau 5 trận, tạm xếp thứ 10 bảng khu vực phía Đông.

Đáng chú ý, thầy trò HLV Polking hiện có cùng số điểm với Jeonbuk (Hàn Quốc), đội đang đứng thứ 8 nhưng chưa thi đấu lượt trận thứ 5. Kết quả này giúp đại diện Việt Nam tiếp tục nuôi hy vọng lọt vào nhóm 8 đội dẫn đầu để giành quyền đi tiếp.

Không chỉ cải thiện vị trí, CLB Công an Hà Nội còn vượt lên trên cả ba đại diện Thái Lan là Buriram United và Port (cùng 3 điểm), Ratchaburi (2 điểm).

Dù vậy, thử thách tiếp theo của đội bóng ngành công an sẽ không dễ dàng khi phải làm khách trước Kashiwa Reysol (Nhật Bản), đội đang có 10 điểm và xếp thứ 3.

Trận đấu diễn ra lúc 17 giờ ngày 1.12 (giờ Hà Nội), mang ý nghĩa quan trọng đối với tham vọng tiến sâu của CLB Công an Hà Nội tại đấu trường được ví von là "Cúp C1 châu Á".