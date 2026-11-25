Nhận định trước trận PSG vs Roma

Cuộc đọ sức tại sân Parc des Princes mang ý nghĩa trái ngược đối với hai đội bóng ở lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League 2026/27. PSG đang ung dung ngự trị trên nhóm dẫn đầu với 12 điểm tuyệt đối, còn Roma rơi xuống vị trí thứ 20 và đối mặt trực diện với nguy cơ bị loại sớm.

Lần chạm trán chính thức đầu tiên trong lịch sử giữa hai CLB càng thêm thú vị khi HLV Luis Enrique đối đầu chính đội bóng cũ ông từng dẫn dắt, bên cạnh ngày tái ngộ giàu cảm xúc của trung vệ đội trưởng Marquinhos.

Nhà đương kim vô địch Champions League hai mùa liên tiếp đang thị uy sức mạnh hủy diệt tại sân chơi danh giá nhất châu Âu. Đoàn quân của HLV Luis Enrique toàn thắng cả 4 lượt trận đầu tiên với hiệu suất ghi bàn khủng khiếp. Đội bóng thủ đô nước Pháp mở màn bằng chiến thắng 6-1 trước Slovan Bratislava, liên tiếp quật ngã hai ông lớn Manchester City và Barcelona cùng với tỷ số 4-2, trước khi nghiền nát Villarreal 6-0.

Chỉ mất đúng 16 phút 2 giây để nã 4 bàn vào lưới đại diện Tây Ban Nha, PSG thiết lập kỷ lục ghi 4 bàn nhanh nhất lịch sử Champions League. Tổng cộng 20 pha lập công sau 4 lượt trận giúp đội chủ sân Parc des Princes xô đổ kỷ lục ghi bàn ở giai đoạn mở màn giải đấu, đồng thời đe dọa trực tiếp cột mốc 28 bàn cả vòng bảng mà Barcelona từng nắm giữ.

Ở phần sân đối diện, Roma hành quân đến nước Pháp với hai bộ mặt hoàn toàn tương phản giữa giải quốc nội và đấu trường châu lục. Dưới sự nhào nặn của HLV Gian Piero Gasperini, đội bóng áo bã trầu vẫn duy trì thành tích bất bại tại Serie A, đứng trên đương kim vô địch Inter Milan và chỉ kém đội đầu bảng Lazio vỏn vẹn 2 điểm.

Chiến thắng tưng bừng 5-1 trên sân của Parma cuối tuần qua nâng tổng số bàn thắng của Roma tại giải vô địch quốc gia mùa này lên con số 36 - thành tích tấn công tốt nhất của một câu lạc bộ Ý ở giai đoạn này kể từ năm 1950.

Tuy nhiên, sự thăng hoa tại Serie A không thể khỏa lấp bản lĩnh non nớt của Roma khi bước ra Champions League. Đại diện Italia đã tự tay ném đi tới 8 điểm quý giá vì sự mất tập trung ở những thời khắc quyết định.

Họ sụp đổ vào cuối trận ngay trên sân nhà trước Real Madrid, rồi tiếp tục đánh rơi lợi thế dẫn trước 2 bàn để thua ngược Manchester United tại Old Trafford ở lượt trận thứ 4. Làm khách trên sân của đội bóng có hàng công mạnh nhất châu Âu hiện tại là thử thách cực đại đối với thầy trò HLV Gasperini.

PSG đang có phong độ rất cao.

Phong độ, lịch sử đối đầu PSG vs Roma

PSG đang duy trì phong độ hủy diệt với chuỗi 12 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Tính riêng tại Champions League, gã khổng lồ nước Pháp đã bất bại 14 trận liền. Nếu tránh được thất bại trước Roma trong trận đấu tới, thầy trò HLV Luis Enrique sẽ chính thức vượt qua Lyon để thiết lập kỷ lục chuỗi trận bất bại dài nhất lịch sử của một câu lạc bộ Pháp tại đấu trường số một châu Âu.

Trái ngược hoàn toàn với sự ổn định của đội chủ nhà, Roma mang theo hành trang đầy bất an mỗi khi rời xa thánh địa Olimpico. Đội bóng thủ đô nước Ý chỉ thắng đúng 1 trong 11 chuyến làm khách gần nhất tại Champions League.

Đáng báo động hơn, hệ thống phòng ngự của Roma đã để thủng lưới trong toàn bộ 33 trận sân khách gần đây ở sân chơi danh giá nhất lục địa già. Dù chưa từng chạm trán PSG trong quá khứ, thống kê bạc nhược này dự báo một ngày làm việc đầy giông bão cho đại diện Serie A.

Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến PSG vs Roma

Hàng công của PSG tiếp tục chịu tổn thất nghiêm trọng về mặt nhân sự. Tài năng trẻ Desire Doue vừa dính chấn thương nặng và phải gia nhập danh sách điều trị dài hạn cùng ngôi sao Khvicha Kvaratskhelia (đứt dây chằng chéo trước).

Bù lại, HLV Luis Enrique đón nhận tin vui khi tiền đạo cánh Ousmane Dembele đã bình phục hoàn toàn và sẵn sàng tái xuất. Khu trung tuyến của đội chủ nhà vẫn vận hành trơn tru nhờ phong độ cao của tiền vệ Fabian Ruiz - cầu thủ đã trực tiếp ghi bàn hoặc kiến tạo trong cả 4 lần ra sân gần nhất tại Champions League.

Bên phía Roma, HLV Gian Piero Gasperini chào đón sự trở lại quan trọng của ngòi nổ Paulo Dybala cùng thủ thành số một Mile Svilar sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Dù vậy, đội trưởng Lorenzo Pellegrini vẫn vắng mặt vì chấn thương, trong khi khả năng ra sân của bộ đôi hậu vệ Devyne Rensch (cơ khép) và Leonardo Balerdi (mắt cá chân) còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến: PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembele, Goncalo Ramos, Barcola. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Kone, Cristante, Angelino; Soule, Dybala; Malen.



Dự đoán tỷ số: PSG 2-0 Roma.