Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đưa ra điều chỉnh đáng chú ý khi công nghệ FVS được áp dụng thay cho VAR tại U17 World Cup 2026. Đây là thay đổi khiến cục diện trận đấu có thể thay đổi theo hướng hoàn toàn khác. Vì công nghệ FVS chỉ được vào cuộc khi HLV trưởng của 2 đội bóng giơ thẻ yêu cầu được kiểm tra lại tình huống vừa diễn ra, không có chuyện các trọng tài được phép tùy ý sử dụng công cụ này.

Tuy nhiên, việc áp dụng quyền này cũng không đơn giản, bởi mỗi đội chỉ có 2 quyền khiếu nại, nếu khiếu nại đúng sẽ được bảo lưu 1 quyền sử dụng, sử dụng sai sẽ bị mất quyền FVS.

Bàn thắng của Đại Nhân (số 9) đến khi U17 Việt Nam áp dụng quyền khiếu nại FVS.

Trả lời trên trang chủ FIFA, HLV Cristiano Roland của U17 Việt Nam nói: “Chúng ta cùng nhìn nhận về một quy định mới mà FIFA đang đưa vào áp dụng vì sự tốt đẹp và phát triển của bóng đá. Mục đích của công nghệ này là hỗ trợ trọng tài trong những tình huống mà trọng tài chính có thể không quan sát được. Tất cả chúng ta đều mong muốn bóng đá ngày càng tốt đẹp hơn, và người hưởng lợi cuối cùng chính là người hâm mộ.

Đôi khi, đội bất lợi vì không còn quyền khiếu nại FVS. Sai sót xảy ra có thể không chỉ từ phía chúng tôi, nhưng các cầu thủ phải tiếp tục tập trung vào mục tiêu. Chúng tôi rèn luyện điều này ngay cả trong các buổi tập, tạo ra những tình huống để các em học cách không bỏ cuộc. Điều quan trọng là giữ được sự tập trung vào trận đấu, tinh thần đồng đội và chiến thuật. Các cầu thủ cần duy trì thái độ tích cực, không phản ứng giận dữ mà phải đối mặt với tình huống để tiếp tục thi đấu và chinh phục mục tiêu”.

Ở kỳ World Cup lần này, U17 Việt Nam là đội hiếm hoi sử dụng quyền khiếu nại FVS chuẩn xác. Ở cuộc đọ sức với New Zealand, trọng tài cho rằng Đại Nhân đã việt vị khi ghi bàn gỡ hòa 2-2. Nhưng sau yêu cầu của ban huấn luyện U17 Việt Nam, trọng tài xem lại và công nhận bàn thắng.