Chiều 25/11, Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục tạo dấu ấn trên đường đua xanh khi giành HCV nội dung 50m bơi ngửa nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Đây là tấm HCV thứ tư của nữ kình ngư trong lần trở lại thi đấu, một thành tích rất đáng nể sau quãng thời gian rời xa các cuộc tranh tài đỉnh cao.

Ở nội dung 50m bơi ngửa nữ, Ánh Viên cán đích với thành tích 29 giây 61, hơn Thủy Tiên của TP.HCM 0,03 giây. Đáng chú ý, Ánh Viên đang nắm giữ cả kỷ lục quốc gia 29 giây 26 và kỷ lục Đại hội 29 giây 43 ở nội dung này. Thành tích 29 giây 61 chưa thể vượt qua những cột mốc do chính cô thiết lập, nhưng tấm HCV vẫn là dấu ấn đáng nhớ trong hành trình tái xuất.

Ở tuổi 30, Nguyễn Thị Ánh Viên phải khiến người hâm mộ ngưỡng mộ khi giành tấm HCV thứ tư tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: FBNV

Trước đó, Ánh Viên đã giành HCV nội dung 100m bơi ngửa nữ với thành tích 1 phút 02 giây 75, phá kỷ lục Đại hội do chính cô thiết lập năm 2018. Nữ kình ngư còn góp công giúp đoàn Quân đội giành chiến thắng ở hai nội dung tiếp sức 4x200m tự do nữ và 4x100m hỗn hợp nam nữ. Cô có thêm HCB ở nội dung 200m ếch nữ.

Như vậy, Ánh Viên đã sở hữu 4 HCV và 1 HCB tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Thành tích ấy càng đáng chú ý khi cô đã khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao vào cuối năm 2022, sau nhiều năm cống hiến cho bơi lội Việt Nam.

Sau những năm tháng chịu áp lực thành tích và quyết định rời đường đua, cô trở lại với tâm thế khác. Ánh Viên từng chia sẻ rằng lần tái xuất này không phải để tìm kiếm huy chương hay chứng minh thắng thua, mà đơn giản vì cô nhận ra mình vẫn còn rất yêu bơi.

Có lẽ chính tình yêu ấy khiến màn trở lại của Ánh Viên trở nên đặc biệt. Cô vẫn đủ khả năng cạnh tranh với những vận động viên trẻ, vẫn biết cách chiến thắng trong những cuộc đua sít sao và tiếp tục mang đến niềm vui cho người hâm mộ.

Bốn tấm HCV là thành quả đáng tự hào, nhưng câu chuyện đẹp nhất của Ánh Viên là hành trình tìm lại niềm vui với đường đua xanh. Ở tuổi 30, nữ kình ngư vẫn khiến cho người hâm mộ phải ngả mũ trước bản lĩnh và tình yêu dành cho bơi lội.