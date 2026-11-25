U17 Việt Nam sẽ quyết đấu Mali vào ngày 26/11 tới.

Sau loạt trận ngày 24/11, U17 Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất tại World Cup U17 2026. Thầy trò HLV Cristiano Roland hiện xếp thứ 7 với 1 điểm và hiệu số -1 sau hai lượt trận.

Dù chưa giành được chiến thắng, U17 Việt Nam vẫn có lợi thế nhờ khả năng ghi bàn. Sau thất bại 2-3 trước Bỉ và trận hòa 3-3 với New Zealand, đội bóng áo đỏ đã ghi 5 bàn và thủng lưới 6 lần. Thành tích này giúp Việt Nam xếp trên Tanzania, Uganda, Trung Quốc, Nhật Bản và Romania trong cuộc đua giành vé vớt.

Theo thể thức giải đấu, 48 đội được chia thành 12 bảng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng tám đội đứng thứ ba xuất sắc nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Các đội thứ ba được phân định thứ hạng dựa trên điểm số, hiệu số bàn thắng bại và số bàn ghi được.

Tuy nhiên, vị trí thứ 7 của Việt Nam chưa bảo đảm suất đi tiếp khi các đội vẫn còn lượt trận cuối. Khoảng cách với nhóm bám đuổi rất sít sao và cục diện có thể thay đổi đáng kể.

Tại bảng G, U17 Việt Nam đang đứng thứ 3 với 1 điểm, sau Mali (6 điểm) và Bỉ (3 điểm). Ở lượt trận cuối diễn ra lúc 20h ngày 26/11, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ đối đầu Mali, trong khi Bỉ chạm trán New Zealand.

Nếu đánh bại Mali, Việt Nam sẽ có 4 điểm và rộng cửa giành vé vào vòng knock-out. Một trận hòa khiến đội phải phụ thuộc vào kết quả các bảng khác, còn thất bại sẽ khiến cơ hội đi tiếp trở nên rất mong manh.

Khả năng tấn công với 5 bàn thắng sau hai trận là điểm sáng của U17 Việt Nam. Dù vậy, hàng thủ để lọt lưới tới 6 lần vẫn là vấn đề HLV Cristiano Roland cần khắc phục.

Trước đối thủ Mali đang toàn thắng, U17 Việt Nam cần cải thiện khả năng phòng ngự nếu muốn tạo nên bất ngờ. Trận đấu ngày 26/11 sẽ mang ý nghĩa quyết định đối với hy vọng giành tấm vé lịch sử vào vòng 32 đội của bóng đá trẻ Việt Nam.