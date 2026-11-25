Real Madrid thu về 29,1 triệu euro từ phí tham dự và tiền thưởng sau năm trận toàn thắng ở Champions League.

“Real Madrid tiến bộ rõ rệt qua từng tuần. Nếu cứ chơi như thế, họ là ứng viên vô địch Champions League. Hãy coi chừng Real Madrid”, Henry nhận xét trên CBS sau chiến thắng 5-1 của đội bóng Tây Ban Nha tại Bernabéu rạng sáng 25/11.

Henry đặc biệt ấn tượng với Jude Bellingham. Khi tiền vệ người Anh vào sân đầu hiệp hai, Real còn bị dẫn 0-1. Chỉ 15 phút sau, anh tâng bóng bằng chân trái, chỉnh bằng chân phải rồi vô-lê má ngoài đưa chủ nhà vượt lên. “Khoác áo số 5 của Real Madrid không hề dễ, nhưng nhìn cách cậu ấy chơi, người ta cứ ngỡ điều đó thật nhẹ nhàng”, Henry nói.

Sự xuất hiện của Bellingham còn giúp Mourinho kéo Arda Guler lùi xuống chơi cạnh Bernardo Silva. Trong 14 phút, Guler kiến tạo cho Federico Valverde gỡ hòa rồi cướp bóng trên phần sân PSV, chuyền cho Kylian Mbappe nâng tỷ số lên 3-1. Mbappe sau đó hoàn tất cú đúp trước khi Vinicius Junior ghi bàn thứ năm. Real khép lại lượt trận với 15 điểm tuyệt đối.

Năm chiến thắng cũng mang về cho Real 10,5 triệu euro, với mức thưởng 2,1 triệu euro mỗi trận thắng. Theo AS, cộng thêm 18,6 triệu euro phí tham dự, đội chủ sân Bernabéu đã thu về 29,1 triệu euro khi vòng phân hạng còn ba lượt.

Real có thể nhận thêm 22,9 triệu euro nếu kết thúc vòng phân hạng ở ngôi đầu. Trong số này, 11 triệu euro đến từ suất dự vòng 1/8, 2 triệu euro là thưởng cho các đội vào top 8, còn 9,9 triệu euro được chia theo thứ hạng. Phần chênh lệch giữa ngôi đầu và ngôi nhì chỉ là 275.000 euro.

Lợi thế đáng kể hơn của việc đứng trong top 2 nằm trên sân cỏ. Real sẽ được đá lượt về tại Bernabeu ở mọi vòng đấu hai lượt mà họ góp mặt, kể cả bán kết. Trước mắt, Mourinho muốn tránh hai trận play-off trong tháng 2. Ông ước tính Real cần thêm 3 hoặc 4 điểm để vào thẳng vòng 1/8.

Ngày 9/12, Real làm khách trên sân Arsenal. Nếu thắng tại London, họ sẽ có 18 điểm, chạm ngưỡng thấp nhất Mourinho nhắm tới và bỏ túi thêm 2,1 triệu euro. Hai đối thủ cuối cùng của Real ở vòng phân hạng là LASK Linz và Shakhtar Donetsk.