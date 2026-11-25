Cập nhật lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu và lịch phát sóng trực tiếp UEFA Champions League mới nhất hôm nay
Cập nhật lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu và lịch phát sóng trực tiếp UEFA Champions League mùa giải 2026/27, đầy đủ, nhanh và chính xác.
Lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu - UEFA Champions League lượt 5 vòng phân hạng mùa giải 2026/27.
+ Lịch thi đấu UEFA Champions League thứ Tư (ngày 25/11)
- 00h45 ngày 25/11: Bodoe/Glimt vs LASK (TV360)
- 00h45 ngày 25/11: Galatasaray vs Aston Villa (TV360)
- 03h00 ngày 25/11: Arsenal vs Dortmund (TV360)
- 03h00 ngày 25/11: Como 1907 vs Athens (TV360)
- 03h00 ngày 25/11: Feyenoord vs FC Porto (TV360)
- 03h00 ngày 25/11: Man City vs Napoli (TV360)
- 03h00 ngày 25/11: RB Leipzig vs Lens (TV360)
- 03h00 ngày 25/11: Real Madrid vs PSV (TV360)
- 03h00 ngày 25/11: Slovan Bratislava vs Real Betis (TV360)
+ Lịch thi đấu UEFA Champions League thứ Năm (ngày 26/11)
- 00h45 ngày 26/11: Sabah FK vs Barcelona (TV360)
- 00h45 ngày 26/11: Slavia Prague vs Villarreal (TV360)
- 03h00 ngày 26/11: Atletico vs Viking (TV360)
- 03h00 ngày 26/11: Club Brugge vs Liverpool (TV360)
- 03h00 ngày 26/11: Inter vs Stuttgart (TV360)
- 03h00 ngày 26/11: Lille vs Munich (TV360)
- 03h00 ngày 26/11: Paris Saint-Germain vs AS Roma (TV360)
- 03h00 ngày 26/11: Shakhtar Donetsk vs Fenerbahçe (TV360)
- 03h00 ngày 26/11: Sporting vs MU (TV360)
: Lịch thi đấu và trực tiếp có thể thay đổi vì lý do khách quan!
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-lich-thi-dau-cup-c1-chau-au-va-lich-phat-song-truc-tiep-uefa-champions-league-moi-nhat-hom-nay-463185.html