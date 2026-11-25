Không chỉ có những cú đánh đẹp mắt, Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 – Cúp VinFast còn hấp dẫn bởi những màn đấu trí căng thẳng qua từng hố đấu. Ngày 25/11, bước vào vòng 2, 55 golfer đã có nhiều cung bậc cảm xúc. Từ lúc tập trung cao độ, nét tiếc nuối khi bóng lăn chệch miệng hố, cho đến khoảnh khắc vỡ òa niềm vui chiến thắng.