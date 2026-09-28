Cạn dần hi vọng với Lâm Vỹ Dạ

Theo số liệu từ Box Office Việt Nam, ngày 26/9, Bóng Ma Nhà Hát thu hơn 12 triệu đồng với 140 vé từ 82 suất chiếu, xếp thứ 16 tại phòng vé. Sau một tuần công chiếu, tác phẩm hiện đạt tổng doanh thu khoảng 2,3 tỷ đồng. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, bộ phim đang gặp nhiều khó khăn trong việc cải thiện thành tích.

Doanh thu 2,3 tỷ đồng sau một tuần cho thấy sức hút của Bóng Ma Nhà Hát chưa tạo được dấu ấn rõ rệt trên thị trường. Tác phẩm đang phải cạnh tranh trong thời điểm nhiều bộ phim cùng ra rạp và liên tục thu hút sự quan tâm của khán giả. Khi lượng vé bán ra duy trì ở mức thấp, khả năng giữ được nhiều suất chiếu cũng trở nên khó khăn, qua đó khiến hành trình của phim tại phòng vé có thể sớm đi đến hồi kết.

Thành tích 2,3 tỷ đồng sau một tuần khiến Bóng Ma Nhà Hát đứng trước nguy cơ sớm khép lại hành trình tại phòng vé.

Về nội dung, Bóng Ma Nhà Hát xoay quanh Tuấn (Quỳnh Lý), một chuyên viên bất động sản được giao nhiệm vụ vực dậy Nhà Hát Vàng Son trong thời hạn một tháng. Tại đây, anh phát hiện nhà hát bị ám bởi Nhã (Sở Lam), nữ diễn viên qua đời oan khuất và chưa thể siêu thoát. Tuấn cùng những cộng sự như Lâm Vỹ (Lâm Vỹ Dạ) và Hứa Minh (Hứa Minh Đạt) tìm cách đưa nhà hát trở lại hoạt động, đồng thời khám phá câu chuyện tình bi thương giữa Nhã và Phong (Đoàn Minh Tài) trong quá khứ.

Điểm sáng của Bóng Ma Nhà Hát nằm ở ý tưởng kết hợp câu chuyện ma ám với không gian sân khấu. Nhà hát không đơn thuần là bối cảnh diễn ra các sự kiện mà còn gắn trực tiếp với quá khứ của Nhã, giúp câu chuyện về nữ diễn viên và tình yêu của cô có thêm chất liệu để khai thác. Phim cũng tạo màu sắc giải trí khi đan xen những tình huống hài với yếu tố tâm linh, thay vì chỉ tập trung vào không khí kinh dị. Hình ảnh những người cố gắng duy trì hoạt động của nhà hát cũng mở rộng câu chuyện sang tình yêu và sự gắn bó với sân khấu, tạo thêm một lớp nội dung bên cạnh tuyến truyện về bóng ma.

Lâm Vỹ (Lâm Vỹ Dạ) và Hứa Minh (Hứa Minh Đạt).

Tuy nhiên, Bóng Ma Nhà Hát vẫn bộc lộ hạn chế ở cách triển khai câu chuyện. Việc cùng lúc khai thác kinh dị, hài, tình yêu và sân khấu khiến các tuyến nội dung phải chia sẻ thời lượng, trong khi một số tình tiết chưa được phát triển đủ chiều sâu. Cách truyền tải thông tin ở một số phân đoạn còn phụ thuộc nhiều vào lời thoại, khiến mạch phim đôi lúc thiếu sự cô đọng và chưa tạo được hiệu quả hình ảnh tương xứng với chất liệu điện ảnh. Một vài tình huống và phần dàn dựng cũng chưa thật sự thuyết phục, khiến ý tưởng về nhà hát bị ma ám dù có tiềm năng nhưng chưa được khai thác trọn vẹn.

Sau một tuần công chiếu, Bóng Ma Nhà Hát vẫn chưa tạo được cú bứt phá về doanh thu. Khi sức mua chưa có dấu hiệu cải thiện và vị trí tại phòng vé còn khiêm tốn, tác phẩm đứng trước khả năng sớm thu hẹp hành trình ngoài rạp. Với Lâm Vỹ Dạ, thành tích này tiếp tục cho thấy việc sở hữu những gương mặt quen thuộc chưa đồng nghĩa với khả năng tạo sức hút phòng vé, khi một bộ phim còn phụ thuộc vào nội dung, cách triển khai và mức độ quan tâm của khán giả.