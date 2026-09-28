B-2 bay 44 giờ: 'Bóng ma' Mỹ xuyên nửa vòng Trái Đất tới Afghanistan

Ngày 7/10/2001, Mỹ và liên quân bắt đầu chiến dịch Enduring Freedom tại Afghanistan, chưa đầy 1 tháng sau vụ khủng bố ngày 11/9.

Trong những ngày đầu của chiến dịch, oanh tạc cơ B-2 Spirit trở thành một trong những lực lượng đầu tiên của Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Taliban và mạng lưới al-Qaeda.

Điều đặc biệt không chỉ nằm ở mục tiêu mà còn ở khoảng cách mà những chiếc máy bay này phải vượt qua.

Từ căn cứ Whiteman ở bang Missouri, 6 oanh tạc cơ B-2 tham gia các cuộc không kích trong 3 ngày đầu của chiến dịch. Những chiếc máy bay này không được triển khai tới một căn cứ gần Afghanistan để thực hiện nhiệm vụ.

Chúng xuất phát từ Mỹ, bay qua Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương tới khu vực tác chiến rồi mới quay trở về. Không quân Mỹ cho biết cả 6 phi vụ đều kéo dài hơn 40 giờ, trong đó phi vụ dài nhất vượt 44 giờ.

Đây là một màn trình diễn đặc biệt về khả năng hoạt động đường dài. B-2 vốn được thiết kế để mang tải trọng lớn, bay liên lục địa và tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương.

Trong chiến dịch Enduring Freedom, những đặc điểm đó được đưa vào thực tế ở quy mô chưa từng có đối với một oanh tạc cơ Mỹ.

Một trong những chiếc B-2 thực hiện phi vụ dài nhất là Spirit of America. Theo hồ sơ của căn cứ Whiteman, máy bay này xuất phát từ Missouri, tấn công các mục tiêu tại Afghanistan rồi hạ cánh xuống căn cứ Diego Garcia ở Ấn Độ Dương.

Sau khi đổi kíp phi công, máy bay tiếp tục hành trình trở về Mỹ. Riêng chặng đầu kéo dài 44,3 giờ.

Việc đổi kíp là yếu tố quan trọng giúp biến một nhiệm vụ kéo dài hàng chục giờ thành khả năng tác chiến thực tế. B-2 chỉ có 2 phi công, vì vậy những chuyến bay đặc biệt dài đòi hỏi tổ chức nhân sự phù hợp.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và hạ cánh tại Diego Garcia, các máy bay được chuẩn bị cho chặng trở về với kíp phi công khác. Hồ sơ Không quân Mỹ ghi nhận các máy bay sau đó quay lại Whiteman vào ngày 9/10, với chặng bay trở về kéo dài khoảng 29 giờ.

Tổng thời gian mà chiếc Spirit of America và các kíp phi công trải qua trong toàn bộ hành trình lên tới hơn 73 giờ, dù thời gian một phi vụ chiến đấu của chính máy bay ở chặng đầu được ghi nhận là 44,3 giờ.

Không quân Mỹ sau đó xác định đây là phi vụ chiến đấu dài nhất trong lịch sử lực lượng vào thời điểm đó.

Nhưng giá trị của B-2 không chỉ nằm ở việc bay lâu. Máy bay có thể xuất phát từ một căn cứ tại lục địa Mỹ và trực tiếp tham gia chiến dịch ở bên kia địa cầu mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào mạng lưới căn cứ tiền phương.

Khả năng tàng hình, tầm bay liên lục địa và tải trọng vũ khí lớn được kết hợp thành một năng lực mà Không quân Mỹ gọi là khả năng tấn công toàn cầu.

Đây cũng là lý do B-2 được lựa chọn trong những giờ đầu của một cuộc chiến. Không quân Mỹ xác định nhiệm vụ chủ yếu của loại oanh tạc cơ này là tấn công những mục tiêu quan trọng ngay từ giai đoạn đầu, khi đối phương còn duy trì các năng lực quân sự đáng kể.

Enduring Freedom vì thế đã biến B-2 từ một biểu tượng của công nghệ tàng hình thành một công cụ tác chiến toàn cầu.

Nếu Allied Force năm 1999 chứng minh B-2 có thể tấn công các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt, thì Afghanistan năm 2001 lại chứng minh một điều khác: oanh tạc cơ này có thể rời Missouri, bay tới một chiến trường cách nửa vòng Trái Đất, thực hiện nhiệm vụ rồi quay về mà không cần chuyển căn cứ tới gần mục tiêu.

Với oanh tạc cơ B-2, khoảng cách không còn đơn thuần là trở ngại. Nó trở thành một phần trong chính cách Mỹ sử dụng sức mạnh không quân.