Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh chỉ thu hơn 1 triệu đồng

Theo số liệu từ Box Office Việt Nam, sáng 28/9, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh thu hơn 1,5 triệu đồng với 24 vé bán ra từ 15 suất chiếu. Với kết quả này, bộ phim đang xếp ở vị trí thứ 17 phòng vé trong ngày.

Mức doanh thu trên cũng cho thấy sức mua của Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh đang ở mức thấp khi phim bước vào giai đoạn cuối của vòng đời chiếu rạp. Sau gần một tháng ra mắt, số lượng suất chiếu của tác phẩm đã giảm mạnh, kéo theo lượng vé bán ra và doanh thu theo ngày cũng ở mức khiêm tốn. Khi một bộ phim duy trì lượng khán giả thấp trong thời gian dài, hệ thống rạp thường thu hẹp suất chiếu để dành lịch cho những tác phẩm mới có khả năng thu hút người xem tốt hơn. Vì vậy, việc Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh chỉ còn 15 suất chiếu trong ngày và bán được 24 vé cho thấy bộ phim đang tiến gần đến thời điểm kết thúc hành trình tại phòng vé.

Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh đang tiến gần đến thời điểm kết thúc hành trình tại phòng vé.

Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh ra rạp từ dịp 2/9, thời điểm thị trường điện ảnh Việt Nam đón loạt phim nội địa. Đến nay, tác phẩm đạt tổng doanh thu hơn 38 tỷ đồng. Con số này tương đối thấp nếu đặt cạnh mặt bằng doanh thu của một số phim Việt ra mắt trong năm 2026, đặc biệt khi nhiều tác phẩm có thể duy trì lượng khán giả và suất chiếu ở mức cao trong nhiều tuần.

Phim thuộc thể loại cổ trang, hành động, do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, lấy cảm hứng từ giai thoại về những tráng sĩ bảo vệ bí mật nơi an táng Đinh Tiên Hoàng. Câu chuyện khởi đầu trong bối cảnh loạn 12 sứ quân, sau khi Đinh Tiên Hoàng qua đời. 12 năm sau, An Nhiên (Trần Thiên Tú) tiếp nối sứ mệnh của cha và cùng các tráng sĩ bước vào hành trình bảo vệ bí mật liên quan đến vị vua.

Nội dung phim xoay quanh bí mật về nơi an táng Đinh Tiên Hoàng và linh khí của Đại Cồ Việt. Hành trình của nhóm nhân vật được đặt giữa những trận chiến, âm mưu và thử thách, qua đó khai thác các chủ đề về lòng trung nghĩa, tình thân, tình yêu và trách nhiệm với đất nước.

Về mặt hình ảnh, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh ghi điểm nhờ việc tận dụng cảnh sắc Ninh Bình để tạo không khí huyền sử. Phim đầu tư vào phục trang, giáp trụ, binh khí và thiết kế bối cảnh, góp phần xây dựng thế giới cổ trang riêng. Các phân cảnh hành động cũng được dàn dựng công phu, chú trọng yếu tố thể chất và tạo điểm nhấn cho hành trình của nhóm nhân vật.

Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh ghi điểm về mặt hình ảnh.

Tuy nhiên, kịch bản là một trong những điểm hạn chế của tác phẩm. Phim đưa vào nhiều tuyến nhân vật cùng các chủ đề như vận nước, tình thân, lòng trung nghĩa và tình yêu nhưng chưa dành đủ thời lượng để phát triển chiều sâu cho từng tuyến. Một số đoạn thoại còn mang tính thuyết minh, trong khi mạch kể đôi lúc thiếu liền mạch. Những hạn chế này khiến câu chuyện chưa tạo được sức nặng tương xứng với phần hình ảnh, bối cảnh và quy mô đầu tư của dự án.

Với doanh thu hơn 38 tỷ đồng sau gần một tháng phát hành, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh khó tạo thêm biến động tại phòng. Mốc doanh thu hiện tại vì thế nhiều khả năng sẽ là kết quả cuối cùng của bộ phim tại rạp.