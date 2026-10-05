Cán bộ, chiến sĩ Thủ đô so tài thể thao

Trong số các VĐV tham dự hội thao, có những người đã trở thành hạt nhân quan trọng của phong trào TDTT đơn vị, nhưng cũng có những người mới lần đầu tham gia tranh tài. Trên sân quần vợt là những cú đánh đầy sức mạnh; ở góc nhà thi đấu, các VĐV bóng bàn thể hiện sự khéo léo; trên sân cầu lông, sân pickleball là các tình huống phối hợp đánh đôi ăn ý.

Trong 4 ngày (từ ngày 2 đến 5-10), 420 HLV, VĐV đến từ các khối thi đua trong BTL Thủ đô Hà Nội mang đến bầu không khí tranh tài thể thao sôi nổi. Có mặt tại hội thao, Thượng úy QNCN Phạm Mạnh Hùng, nhân viên tài chính-hậu cần, Ban CHQS xã Phù Đổng, thuộc Cụm thi đua số 8, tham dự nội dung đôi nam bóng bàn. Anh bắt cặp với đồng đội ở Ban CHQS xã Thuận An. Từ Phù Đổng đến Thuận An hơn chục cây số, công việc nhiều, quá trình chuẩn bị hội thao, hai người không có điều kiện tập luyện cùng nhau. “Chúng tôi chủ yếu tự rèn luyện, khi vào thi đấu thì tùy cơ ứng biến, phối hợp và động viên nhau. Mục tiêu là quyết tâm thi đấu hết khả năng, đạt thành tích tốt”, Thượng úy QNCN Phạm Mạnh Hùng chia sẻ.

Một trận tranh tài môn bóng bàn tại hội thao.

Tinh thần quyết tâm cũng được thể hiện rõ ở môn pickleball. Thượng tá QNCN Nguyễn Thị Phương, nhân viên văn thư, Ban CHQS phường Thanh Trì, Cụm thi đua 18, lần đầu tham gia thi đấu tại hội thao. Công việc chuyên môn khiến chị không có nhiều thời gian dành cho thể thao, song trước ngày tranh tài, chị tích cực tranh thủ rèn luyện. Với chị, điều quan trọng là hội thao tạo thêm động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ hơn vai trò của việc rèn luyện thể lực, từ đó hình thành thói quen tập luyện thường xuyên, nâng cao sức khỏe phục vụ công tác.

Theo Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy BTL Thủ đô Hà Nội, những năm qua, Đảng ủy, thủ trưởng BTL luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác giáo dục thể chất và phát triển phong trào TDTT. Các cơ quan, đơn vị đã duy trì nghiêm nền nếp luyện tập, tổ chức nhiều hoạt động thể thao sôi nổi, thiết thực, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, bản lĩnh, ý chí, xây dựng tinh thần đoàn kết, tạo động lực quan trọng để nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Kết quả đạt được của tập thể, cá nhân tại hội thao là cơ sở đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực và hoạt động thể thao, đồng thời là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi, có thêm hiểu biết, kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào thi đua rèn luyện thể lực nâng cao sức khỏe bộ đội trong toàn BTL.

Các trận đấu thể thao khép lại có thắng, có thua, nhưng đều để lại những trải nghiệm đáng nhớ đối với từng HLV, VĐV. Quan trọng hơn, từ những sân đấu, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và ý thức rèn luyện sức khỏe trở thành động lực để cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô nâng cao chất lượng công tác, huấn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.