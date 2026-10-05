Tuyển Việt Nam thua Malaysia ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup

Tuyển Việt Nam bước vào trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia lúc 16h ngày 5/10 trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta (Indonesia) cùng mục tiêu rời giải với tấm huy chương đồng.

Tuyển Việt Nam đẩy cao đội hình và gây sức ép lên khung thành Malaysia ngay từ những phút đầu hiệp một. Lần lượt Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hoàng Đức và Williams Minh Hoàng dứt điểm nhưng dều đưa bóng đi thiếu chính xác hoặc bị thủ thành Ahmad Syihan Hazmi cản phá.

Về phía Malaysia, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe duy trì cự ly đội hình thấp và chờ đợi cơ hội phản công. Phút 34, Bergson tung cú sút xa đưa bóng đi với quỹ đạo khó lường, khiến thủ thành Lê Giang Patrik vất vả cản phá. Khoảng năm phút sau, Bergson vượt qua sự theo kèm của Adou Minh trong vòng cấm nhưng dứt điểm thiếu chính xác.

Trước khi hiệp một khép lại, Ngô Đăng Khoa sút xa đưa bóng đi chệch khung thành.

Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Malaysia

Sang hiệp hai, tuyển Việt Nam vẫn tổ chức được nhiều đợt tấn công về phía khung thành Malaysia. Tuy nhiên, tương tự hiệp một, các pha dứt điểm của tuyển Việt Nam chưa đủ chính xác để tạo ra bàn thắng. Phút 61, HLV Kim Sang Sik đưa Nguyễn Đình Bắc vào sân nhằm tăng cường hàng công.

Tuy nhiên, ngay sau đó, tuyển Malaysia ghi bàn mở tỷ số. Tiền đạo nhập tịch gốc Scotland, Fergus Tierney, khống chế bóng gọn gàng rồi sút xa đánh bại thủ thành Lê Giang Patrik.

Fergus Tierney ghi bàn mở tỷ số cho Malaysia. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Malaysia

Sau khi nhận bàn thua, tuyển Việt Nam nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự số đông của Malaysia. Các pha dứt điểm của Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Hoàng Việt Anh và Lê Văn Đô đều bị hàng phòng ngự đối phương cản phá. Đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe thi đấu chắc chắn, lăn xả và thành công giữ sạch mành lưới.

Chung cuộc, trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về tuyển Malaysia. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik kết thúc FIFA ASEAN Cup với vị trí thứ Tư chung cuộc còn Malaysia giành hạng Ba.

Trận Chung kết sẽ là màn so tài giữa tuyển Indonesia và Thái Lan, diễn ra lúc 20h tối nay 5/10.

Tỷ số tuyển Malaysia vs tuyển Việt Nam: 1-0. Bàn thắng tuyển Malaysia vs tuyển Việt Nam: Tuyển Malaysia: Fergus Tierney (62’). Đội hình ra sân tuyển Malaysia vs tuyển Việt Nam: Tuyển Malaysia: Ahmad Syihan Hazmi, Quentin Cheng, Harith Haiqal, Ubaidullah Shamsul, Daniel Ting, La'Vere Corbin-Ong, Hong Wan, Nooa Laine, Stuart Wilkin, Manuel Hidalgo, Bergson. Tuyển Việt Nam: Lê Giang Patrik, Lê Ngọc Bảo, Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Adou Leygley Minh, Lê Phạm Thành Long, Williams Minh Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức, Trương Tiến Anh, Ngô Đăng Khoa, Nguyễn Hai Long, Bùi Hoàng Việt Anh.