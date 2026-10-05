Malaysia chấm dứt 12 năm toàn hòa và thua ĐT Việt Nam

Sau khi không thể giành quyền vào chung kết, ĐT Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba với mục tiêu tìm kiếm một chiến thắng để khép lại giải đấu tích cực hơn.

Ngay phút thứ 4, Hai Long có pha đột phá sát vòng cấm trước khi dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành Malaysia. Hai phút sau, đến lượt Hoàng Đức thử vận may bằng cú sút xa, nhưng bóng chạm chân một hậu vệ Malaysia đổi hướng.

Việt Nam thua Malaysia, khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ tư (Ảnh: FAM)

Sau những phút đầu chịu sức ép, Malaysia dần lấy lại thế trận. Đội bóng này có cơ hội nguy hiểm ở phút 35 sau một sai sót của hàng phòng ngự Việt Nam. Bergson tung cú sút căng và chìm, buộc thủ môn Lê Giang phải đổ người cứu thua.

Việt Nam tiếp tục tìm kiếm cơ hội trước giờ nghỉ. Phút 42, Hai Long bị phạm lỗi ngay sát vòng cấm và được trao cơ hội thực hiện quả đá phạt. Tuy nhiên, cú sút của tiền vệ Việt Nam chưa đủ hiểm để đánh bại thủ môn Syihan Hazmi. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỉ số 0-0.

Bước ngoặt đến ở phút 62. Fergus Tierney, cầu thủ vừa được tung vào sân bên phía Malaysia, nhận bóng trước vòng cấm rồi tung cú dứt điểm căng. Bóng đi xuyên qua khe chân Bùi Hoàng Việt Anh, khiến Lê Giang không kịp phản ứng và Malaysia vượt lên dẫn trước.

Bị dẫn bàn, ĐT Việt Nam đẩy cao đội hình. Phút 73, trọng tài ban đầu cho Việt Nam hưởng phạt đền sau tình huống Văn Đô va chạm với Harith Haiqal trong vòng cấm Malaysia.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài thay đổi quyết định và hủy quả phạt đền.

VAR tiếp tục trở thành tâm điểm ở phút 85 khi trọng tài kiểm tra một tình huống gây tranh cãi khác trong vòng cấm Malaysia. Dù vậy, ĐT Việt Nam một lần nữa không được hưởng 11m.

Trong những phút còn lại, các học trò HLV Kim Sang-sik nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Malaysia. Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho đội bóng của HLV John Herdman.

Kết quả này giúp Malaysia giành vị trí thứ ba FIFA ASEAN Cup 2026, trong khi ĐT Việt Nam đứng thứ tư.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Malaysia đánh bại Việt Nam sau 12 năm. Lần gần nhất đội bóng này giành chiến thắng trước Việt Nam là tại bán kết AFF Cup 2014. Khi đó, Malaysia thắng 4-2 trên sân Mỹ Đình ở lượt về, qua đó vượt qua Việt Nam với tổng tỉ số 5-4.