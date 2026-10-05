Ngành thể thao sẽ đánh giá tổng thể sau Asiad 20

Nhiều môn thể thao của Việt Nam tại Asiad 20 không giữ được thành tích như tại Á vận hội trước.

Kết thúc Asiad 20 (Nagoya, Nhật Bản), Việt Nam giành 3 HCV, 3 HCB, 19 HCĐ, đứng thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á, thứ 20 châu Á. Kết quả này chưa đạt chỉ tiêu ban đầu đặt ra là giành tối thiểu 4 HCV.

Một số môn trọng điểm kỳ vọng huy chương như bắn súng, TDDC, bơi lội hay điền kinh cũng không được như kỳ vọng. Các xạ thủ Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh (bắn súng), Huy Hoàng (Bơi lội) đều không giành được huy chương cá nhân.

Theo Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt, đoàn thể thao Việt Nam đạt được những bước tiến ở Asiad 20 nhưng "chưa đủ", khi Việt Nam tiến lên thì các nước cũng tiến.

Về khách quan, một số VĐV gặp khó khăn khi thi đấu gặp chấn thương, gặp sự cố, hoặc phải đối đầu các đối thủ mới như điền kinh, đua thuyền. Bắn súng là môn từng giành HCV tại Asiad 19 (Hàng Châu), và cũng đã có khởi đầu tốt nhưng giai đoạn cuối các VĐV gặp áp lực tâm lý, kết quả dưới kỳ vọng.

Bắn súng không giành được HCV như kỳ vọng trước Asiad 20

Mặc dù vậy, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt cũng thừa nhận thể thao Việt Nam còn những vấn đề tồn tại, cần đánh giá lại và có sự điều chỉnh, bổ sung từ vấn đề dinh dưỡng, nguồn xã hội hoá, đầu tư trọng điểm đến áp dụng công nghệ số, khoa học kỹ thuật trong thể thao. Sau Asiad 20, Cục TDTT sẽ họp bộ phận chuyên môn và có đánh giá tổng thể.

SEA Games để sàng lọc VĐV

Sau 2 kỳ Á vận hội, một vấn đề nổi cộm của thể thao Việt Nam là thường duy trì vị thế tốp đầu ở khu vực Đông Nam Á, cụ thể luôn trong tốp 3 hoặc dẫn đầu tại SEA Games nhưng lại đuối so với các đối thủ ở sân chơi Asiad. Điều này thể hiện rõ qua thành tích ở 2 kỳ Asiad gần nhất của Việt Nam trong tương quan với Thái Lan, Indonesia hay Malaysia, Singapore...

Tại Asiad 20, Thái Lan giành tới 18 HCV không kể số lượng HCB và HCĐ cũng có sự đột phá. Một số môn trọng tâm nằm trong chương trình Olympic Thái Lan cũng có thành tựu, nổi bật là điền kinh với 2 tấm HCV cự ly 100m, 200m của Puripol Boonson.

Theo Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt, thực tế Việt Nam đã có chiến lược phát triển, quy hoạch ngắn hạn, dài hạn và mỗi đấu trường có vai trò riêng, từ SEA Games đến Asiad và Olympic. Thể thao Việt Nam đã có chương trình đầu tư trọng điểm hướng đến đấu trường Asiad và Olympic, nhưng VĐV đồng thời cần có quá trình tích luỹ trước đó, gồm giải khu vực như SEA Games. Theo ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, cần có thành tích ở SEA Games để sàng lọc, đầu tư chọn lọc cho các nhân tố phục vụ Asiad và Olympic.

Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt cho rằng kinh phí không phải vấn đề khó khăn nhất với thể thao, điều quan trọng là vận hành các cơ chế để phát triển.

Cục trưởng Cục TDTT Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết sẽ đánh giá và rà soát tổng thể kết quả của TTVN sau Asiad 20

"Được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chế độ của VĐV thời gian qua đã được cải thiện rõ rệt thông qua việc tăng tiền lương, tiền ăn, tiền thưởng huy chương qua Nghị định 349. Tuy nhiên, chúng ta cần ứng dụng nhiều hơn nữa công nghệ, chuyển đổi số trong công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV đỉnh cao"-ông Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết.

Đối chiếu với Thái Lan, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt cho rằng có sự khác biệt giữa mỗi nước về nhiều khía cạnh, đơn cử như quá trình xã hội hoá của Thái Lan làm trước và tốt hơn Việt Nam. Đầu tư thể thao cần quá trình chứ không thể một sớm, một chiều. Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt cho rằng một số môn Việt Nam có lỗ hổng, lực lượng kế cận mỏng như bắn súng, cử tạ. Đây là các vấn đề thể thao Việt Nam sẽ rà soát và đánh giá toàn diện để có giải pháp.